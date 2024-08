Quelques stars à suivre

Quels sportifs internationaux pourraient bien faire le plein de médailles à Paris? Tour d'horizon en athlétisme, escrime, tir à l'arc, cyclisme, rugby et tennis.

MARCEL HUG (athlétisme): le Thurgovien est un virtuose de la course en fauteuil. Avec 6 titres paralympiques (dont 4 il y a 3 ans à Tokyo), pour 12 médailles au total, Marcel Hug est au sommet de sa discipline et l'a encore prouvé l'an dernier aux Mondiaux de Paris, en s'adjugeant 3 titres sur 800m, 1500m et 5000m. Une domination que l'on peut aussi attribuer à ses compatriotes, la Thurgovienne Catherine Debrunner, quadruple championne du monde à Paris, et la Lucernoise Manuela Schär, quintuple médaillée aux Paras de Tokyo il y a 3 ans.

BEBE VIO (escrime): star du reportage “Rising Phoenix” sur Netflix, l'Italienne est l'une des athlètes paralympiques les plus médiatisées. Avec déjà 4 médailles aux Paras, mais surtout double tenante du titre en fleuret, elle tentera d’aller chercher un 3e titre consécutif individuel.

MATT STUTZMANN (tir à l'arc): l'Américain sait tout faire avec ses pieds et notamment du tir à l'arc. Médaillé d'argent aux Jeux de Londres en 2012, Stutzman a marqué les esprits en parvenant à toucher la cible en s'aidant de son pied, lui qui est né sans bras.

OMARA DURAND (athlétisme): Omara Durand n'a connu presque que le succès avec 8 médailles d'or décrochées au total en 4 participations. Atteinte de déficience visuelle, la Cubaine de 32 ans, spécialiste des distances allant du 100m au 400m, a pour objectif de réaliser un triplé à Paris (100m, 200m, 400 m) pour la 3e fois d'affilée aux Paras.

RYLEY BATT (rugby): il est l'un des symboles de la puissance australienne en rugby fauteuil. Ryley Batt a été sacré à 2 reprises champion paralympique avec l'Australie (2012, 2016) et champion du monde (2022, 2014).

OKSANA MASTERS (cyclisme) l'aviron, le biathlon, le ski de fond, le cyclisme, aucun sport ne résiste à Oksana Masters. Au total, l'Américaine, née en Ukraine alors République socialiste soviétique, compte 17 titres paralympiques dans l'ensemble de ces disciplines. Il y a 3 ans à Tokyo, elle avait raflé à 2 reprises l'or en cyclisme (course en ligne et contre-la-montre).

DIEDE DE GROOT (tennis): 6 titres consécutifs à l'Open d'Australie et à l'US Open, 5 victoires à Roland-Garros, 6 à Wimbledon et 2 titres paralympiques en simple et en double à Tokyo, le palmarès de la Néerlandaise parle pour elle. Avec 23 titres individuels, la no1 mondiale est tout simplement la joueuse de tennis fauteuil la plus titrée de l'histoire en Grand Chelem.

MARKUS REHM (athlétisme): déjà triple champion paralympique de saut en longueur en 3 participations aux Paras, l'Allemand est en passe d’aller chercher un 4e titre consécutif à Paris. Détenteur du record du monde paralympique avec 8m72, l'Allemand avait remporté le concours de la longueur à la Pontaise il y a 8 jours avec un bond à 8m20. Il compte aussi un titre et une médaille de bronze en relais 4x100m aux Paras de Londres et de Rio.

