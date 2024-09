Marcel Hug, à nouveau deuxième, se heurte à une muraille chinoise sur le 1500m

Deuxième samedi sur 5000m, Marcel Hug a récolté une deuxième médaille d'argent, mais cette fois sur 1500m. Le Thurgovien de 39 ans n'a rien pu faire face à l'armada chinoise, emmenée par Jin Hua qui s'est imposé avec près de 3 secondes d'avance. Après 6 jours de compétition aux Jeux paralympiques de Paris, la Suisse compte ainsi 9 médailles: cinq d'or, deux d'argent et deux de bronze.

A Tokyo, Marcel Hug avait dominé de la tête et des épaules les Jeux paralympiques en récoltant 4 titres olympiques sur 800m, 1500m, 5000m et le marathon. Trois ans plus tard, la "fusée" thurgovienne se serait-elle déréglée à Paris?

"Seulement" 2e du 5000m samedi - la dernière défaite de Hug dans un grand championnat remontait aux Mondiaux de... 2019 - après avoir mené la course jusqu'au dernier tour, le "Swiss Silver Bullet" n'a cette fois pas pris l'initiative sur 1500m (T54).

Cette tactique ne s'est pas non plus révélée payante sur le tartan violet du Stade de France à moitié vide mardi. Le mérite en est revenu aux 3 Chinois qui ont joué la carte de l'union sacrée. Ainsi, après 300m, la muraille chinoise, composée de ses 3 athlètes, était dressée aux commandes! Et puis à un tour de la fin, Jin Hua (24 ans) a fait parler sa puissance pour remporter l'or. Et ce dès sa première courses à des Jeux paralympiques. Rien à faire pour le sextuple champion paralympique suisse.

J'ai gagné l'argent et non pas perdu l'or Marcel Hug

A l'heure de l'interview, au micro de SRF, Hug, avec son habituelle voix très posée, n'avait absolument aucun regret: "Les 50 derniers mètres ont été extrêmement durs car un autre Chinois derrière n'était pas loin. Je n'en pouvais plus. Ils ont travaillé en équipe et c'est légitime. Je peux être très content de cette médaille car j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu... Ce soir, j'ai gagné l'argent et non pas perdu l'or".

Marcel Hug compte désormais 14 médailles en 6 Jeux paralympiques. [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Le Thurgovien de 38 ans remporte ainsi sa 14e médaille en 6 participations à des Jeux paralympiques. "Je vis très bien avec cette médaille d'argent. Il y a des événements bien plus tragiques dans le monde que mes deuxièmes places... On sait que les Chinois sont très forts, mais pas à quel point car on ne les a quasiment pas vus depuis 3 ans".

Avant de venir à Paris, "Swiss Silver Bullet" avait prévenu que ce serait dur. "Mais je veux toujours une médaille d'or dans ces Jeux". Pour cela, il lui reste... deux occasions: le 800m jeudi et le marathon dimanche. A lui de trouver le moyen de déplacer des montagnes ou la muraille chinoise.

Paris, Miguel Bao