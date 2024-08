Les athlètes suisses rêvent d'enflammer la Ville Lumière

Voilà, la 17e édition des Jeux paralympiques d'été va commencer mercredi avec la cérémonie d'ouverture (dès 19h55 sur RTS2). A Paris, la délégation helvétique, emmenée par les porte-drapeaux Elena Kratter et Marcel Hug, est composée de 27 athlètes. Les ambitions, à première vue élevées, sont claires: faire aussi bien qu'à Tokyo et ramener 14 médailles au pays.

Après le huis clos à Tokyo, la ferveur populaire à Paris: chef de mission de Swiss Paralympic, Peter Läuppi table sur au moins 14 médailles. Un objectif a priori ambitieux tant la concurrence internationale se renforce. "Si on arrive à en gagner 14, ce sera une belle performance, mais je crois au potentiel de l'équipe... On est conscient que nos 27 athlètes ne remporteront pas tous une médaille. Par contre, je pense que certains en gagneront plusieurs", nous expliquait le chef mission, la mine confiante, à la Maison suisse.

Les 27 athlètes suisses présents aux Jeux paralympiques de Paris [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

Contrairement aux Paras de Tokyo ternis il y a 3 ans par le Covid, Paris vibrera aux exploits des paralympiens. Le public sera en grand nombre sur les différents sites de compétitions. Les stades seront pleins, assurent les organisateurs. Environ 2 millions sur les 2,5 disponibles ont déjà trouvé preneur. La fête s'annonce belle.

Swiss girl power: Avec 27 membres à Paris, dont 7 qui disputeront leurs 1ers Paras, jamais Swiss Paralympic n'avait retenu autant d'athlètes depuis l'édition de Pékin en 2008. Parmi les vingt-sept, 19 sont des femmes. Alors comment expliquer cette vague féminine dans les rangs de la délégation helvétique? Olivia Stoffel, responsable sport chez Swiss Paralympic, ne peut que se réjouir d'une telle représentation sans pour autant trouver une explication: "En tout cas, on n'en fait pas plus pour les femmes que pour les hommes... C'était le moment que les femmes soient pareillement présentes dans nos rangs. Elles ont rempli les critères, elles méritent donc leur place... Par contre, ce n'est pas une garantie, qu'il y en ait autant dans 4 ans à Los Angeles..."

RTS Sport matin - Les chances de médailles de la Suisse aux Jeux paralympiques / Sport matin / 4 min. / aujourd'hui à 06:39

L'athlétisme en pourvoyeur de médailles: A Tokyo, 12 des 14 médailles helvétiques avaient été glanées en athlétisme. Les locomotives que sont Marcel Hug (4 titres à Tokyo), Manuela Schär (2 or et 3 argent) et Catherine Debrunner (1 or et 1 bronze) devraient à nouveaux porter haut les couleurs helvétiques. Ils sont en tout cas très attendus.

Marcel Hug, une des stars internationales à Paris, disputera ses 6es Paras (12 médailles au total) et se la joue modeste. "A Tokyo, toutes les étoiles étaient alignées... Réaliser le même exploit à Paris serait fou, un objectif présomptueux. Si je gagne une médaille d'or, je serais déjà très heureux". Une manière de s'enlever peut-être de la pression. Le message est identique pour Manuela Schär. La Lucernoise, brillante à Tokyo, sent la concurrence et la jeunesse pousser derrière. A 39 ans, elle disputera à Paris ses derniers tours de piste avant de se concentrer exclusivement sur le marathon. Une dernière danse sur le tartan du Stade de France. "Une médaille, ce serait déjà incroyable".

Catherine Debrunner sera, elle, en mode "gloutonne" et rêve de médailles. La Thurgovienne de 29 ans, quadruple championne du monde l'année dernière à Paris, disputera pas moins de.... 6 épreuves: 100m, 400m, 800m, 1500m, 5000m et marathon! "Beaucoup de gens me disent que je suis folle... Je suis en tout cas très curieuse de voir comment j'encaisserai l'enchaînement des compétitions. Par contre, je suis certaine que la récupération et le repos seront la clé du succès".

Il faudra également compter sur Elena Kratter (3e à longueur à Tokyo) et la nageuse Nora Meister (3e du 400m libre à Tokyo). Sans oublier en cyclisme la Genevoise Celine van Till ainsi que la quadruple championne du monde Flurina Rigling.

Judo et aviron, une première: Grâce à Carmen Brussig et Claire Ghiringhelli, la Suisse sera représentée pour la première fois aux Paralympiques. La judokate, née à Leipzig, a remporté 3 médailles paralympiques sous le drapeau allemand. Elle présente la particularité d'avoir un soeur jumelle qui sera aussi en lice à Paris, mais sous les couleurs de l'Allemagne et dans une autre catégorie de poids. En aviron, Ghiringhelli visera la finale A en skiff. La Tessinoise ne pratique l'aviron que depuis 5 ans. "J'espère que ce sport suscitera des vocations car je suis la seule pratiquante en Suisse pour l'instant".

Paralympiques 2024: la rencontre avec la Tessinoise Claire Ghiringhelli / Sport dimanche / 3 min. / dimanche à 18:25

Badminton en ouverture, marathon en clôture: Cynthia Mathez et sa partenaire de double Ilaria Renggli seront les premiers athlètes suisse en lice à Paris, jeudi matin. Peu gâtées par le tirage au sort, elles tenteront de tirer leur épingle du jeu. Le dimanche 8 septembre rimera avec marathon. Marcel Hug, Manuela Schär et Catherine Debrunner viseront, eux, clairement une médaille histoire de boucler le dernier jour de ces 17es Jeux paralympiques sur une note dorée, argentée ou bronzée.

Paralympiques à suivre sur la RTS: des émissions en semaine sur RTS 2 décrypteront ces Paras avec des reportages, des duplex et des invités. Les principales compétitions avec des Suisses seront à suivre sur le site et l'application RTSsport. Trouvez le programme >> ici. La radio proposera également différents pointages dans les journaux horaires, la Matinale, le 12:30, Forum et samedi soir dans Sport Première.

Paris, Miguel Bao