Leo McCrea va au bout de son rêve et décroche l'or sur 100m brasse!

Journée faste pour la délégation suisse à Paris. Après l'or de Catherine Debrunner et de Manuela Schär sur 800m en athlétisme, Leo McCrea a remporté lui également la plus belle des médailles sur 100m brasse (SB5) devant ses parents Neil et Corinne, sa soeur Jasmine et sa grand-maman Heidi notamment. Après 4 journées de compétitions, Swiss Paralympic compte ainsi 6 médailles et se rapproche ainsi de son objectif fixé à 14 métaux.

