Leo McCrea: "la natation m'a démontré que rien n'est impossible"

Leo McCrea est le plus jeune athlète suisse présent aux Jeux paralympiques 2024. Sa maman est vaudoise, son père anglais, et il vit à Poole, non loin de Bournemouth, au sud de l'Angleterre. A Paris, le nageur de 20 ans vivra ses deuxièmes Paras et tentera de décrocher une médaille sur 100m brasse, sa discipline de prédilection.

Leo McCrea avait quitté Tokyo, en septembre 2021, avec des étoiles plein les yeux et une 5e place sur le 100m brasse. Le rêve paralympique assouvi, il avait déjà le regard tourné vers "Paris 2024". "Les Jeux paralympiques sont ancrés dans ma tête... Depuis que j'ai assisté à 'Londres 2012', j'ai toujours voulu participer aux Jeux paralympiques".

Trois ans après ses premiers Paras, le Vaudois semble toujours aussi détendu: "Vous savez, je ne mets pas de pression". Pas de pression donc mais plus d'expérience: "J’étais très jeune lors des Jeux paralympiques à Tokyo. A 20 ans, les choses sont plus claires qu’à 17. Depuis 2021, j’ai gagné quelques médailles aux Mondiaux (argent sur 100m brasse en 2023) et aux Européens (bronze sur 100m brasse il y a 4 mois avec un nouveau record personnel en 1'28"04)", nous explique ce fan inconditionnel du club de football de Crystal Palace. La progression est là. Ne reste plus "qu'à" confirmer à Paris.

Ambiance de folie à La Défense

Leo McCrea a lancé ses 2es Paras vendredi matin sur le 200m 4 nages, dans une ambiance de folie à La Défense Arena. Le Vaudois a fini 5e de sa série et ne disputera pas, comme attendu, la finale. "Le feeling était bon. C'est incroyable de concourir devant autant de public. C'était un sentiment irréel et une bonne préparation en vue de la course de dimanche".

Dimanche, justement, Leo McCrea s'élancera sur sa discipline de prédilection, le 100m brasse (série à 11h15, finale à 19h43). "J’espère que cette fois, je gagnerai une médaille paralympiques sur le 100m brasse", nous explique l'athlète qui nage pour la Suisse depuis avril 2019. La présence de sa famille, et de sa grand-mère Heidi notamment, devrait accroître sa motivation pour franchir un palier.

Et McCrea, qui a commencé la natation à l'âge de 6 ans, de conclure: "La natation m'a démontré que rien n'est impossible. Les athlètes présents aux Jeux paralympiques prouvent tous les jours au monde entier que quel que soit leur handicap, on peut y arriver". Alors que l'on parle énormément d'inclusion lors des Jeux paralympiques, comment le Vaudois, qui souhaite devenir entraîneur sportif, vit-il son handicap? "Je sens parfois certains regards. Je me suis habitué à ces situations, cela ne m'affecte pas personnellement. Quand on est différent physiquement, on attire toujours certains regards...".

Paris, Miguel Bao