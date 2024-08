Le programme des Suisses du 30 août

Quatorze Suisses sont engagés vendredi à Paris. Parmi eux, Claire Ghiringhelli (aviron), Ilaria Renggli et Luca Olgiati (badminton), Fabian Blum (athlétisme), Timothy Zemp et Franziska Matile-Dörig (cyclisme sur piste) disputent leurs premiers Jeux paralympiques. Les chefs de file Marcel Hug, Manuel Schär et Catherine Debrunner font également leur entrée en lice.

BADMINTON

08h30 Ilaria Renggli - I-Chen Yang (TPE) - Simple dames, matches de groupe (WH2)

11h10 Cynthia Mathez/Ilaria Renggli - Sujirat Pookkham/Amnouy Wetwithan (THA) - Double dames - matches de groupe (WH1-WH2)

13h50 Cynthia Mathez - Lu Men Yin (CHN) - Simple dames, matches de groupe (WH1)

16h40 Ilaria Renggli - Pilar Jauregui Cancino (PER) - Simple dames, matches de groupe (WH2)

18h40 Luca Olgiati - Takumi Matsumoto (JPN) Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info AVIRON

09h50 Claire Ghiringhelli - Skiff, qualifications (PR1) NATATION

10h09 Leo McCrea - 200m 4 nages, séries (SM6)

17h52 Leo McCrea - 200m 4 nages, si qualifié pour la finale (SM6) Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (natation) / RTS Sport / 1 min. / aujourd'hui à 09:45 ATHLETISME

10h58 Fabian Blum - 400m, séries (T52)

11h05 Beat Bösch - 400m, séries (T52)

11h50 Patricia Eachus - 5000m, séries (T54)

12h11 Manuela Schär et Catherine Debrunner - 5000m, séries (T54)

19h14 Fabian Blum, Beat Bösch - 400m, si qualifié pour la finale (T52)

21h02 Marcel Hug - 5000m, séries (T54) Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme) / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 09:46 CYCLISME SUR PISTE

11h30 Timothy Zemp - 1000m contre-la-montre, séries (C4-C5)

12h15 Franziska Matile-Dörig - 3000m poursuite individuelle, séries (C4)

14h57 Timothy Zemp - 1000m contre-la-montre, si qualifié pour la finale (C4-C5)

15h50 Franziska Matile-Dörig - 3000m poursuite individuelle, si qualifiée pour la finale (C4) Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / aujourd'hui à 09:46 TIR

13h30 Nicole Häusler - carabine à air debout mixte 10m, qualifications (SH2)

16h15 Nicole Häusler - carabine à air debout mixte 10m, si qualifiée pour la finales (SH2) Des chiffres et des lettres en fonction du handicap bao