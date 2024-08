Le jeudi 29 août

Cinq Suissesses sont en lice lors de la 1re journée des Paralympiques. Les badistes Cynthia Mathez et Ilaria Renggli ouvrent les feux aux alentours de 09h00, alors que la nageuse Nora Meister disputera les séries du 50m libre vers 10h40 avec une éventuelle finale en soirée. Quant aux pistardes Franziska Matile-Dörig et Flurina Rigling, elles passent, elles aussi, par la case "qualifications".

BADMINTON

Double dames - matches de groupe (WH1-WH2)

Pas avant 09h10 Cynthia Mathez/Ilaria Renggli - Guang-Chiou Hu/I-Chen Yang (TPE)

Simple dames - matches de groupe (WH1)

Pas avant 17h20 Cynthia Mathez - Nina Gorodetzky (ISR)

Catégorie WH1-WH2: la paire se compose de joueurs de la catégorie WH1 qui maintiennent une position droite en se tenant à la roue et de joueurs de WH2 qui ont un meilleur contrôle du tronc.

Catégorie WH1: la catégorie WH1 est destinée aux joueurs ayant une limitation considérable de mouvement d'un côté du corps jusqu’au milieu du tronc et des jambes. Certains sont également limités du tronc et des bras à un niveau faible, ou l'absence de membres.

NATATION - 50m libre (S6)

10h43 Nora Meister (séries)

Dès 19h15 Nora Meister (finale éventuellement)

Catégorie S6: cette catégorie est destinée aux nageurs dont la coordination est modérément limitée d'un côté du corps, très limitée du bas du tronc et des jambes, aux nageurs de petite taille, ou l'absence de membres.

CYCLISME SUR PISTE

12h00 Franziska Matile-Dörig (500m contre-la-montre - qualifications - C4-C5)

12h55 Flurina Rigling (3000m poursuite individuelle - qualifications - C1-C3)

15h50 Franziska Matile-Dörig (500m contre-la-montre - éventuellement finale - C4-C5)

16h29 Flurina Rigling (3000m poursuite individuelle - éventuellement finale - C1-C3)

Catégorie C4-C5: les coureurs C4-5 ont des troubles de la coordination d’un côté du corps à un bas niveau, d’une jambe à un niveau moyen, ou l'absence de membres. Les coureurs de cette catégorie sont regroupés car ils ont un problème au départ, ou un manque de puissance. Ils concourent en utilisant un chronomètre factorisé qui tourne légèrement plus lentement pour les C4.

Catégorie C1-3: les coureurs ont des troubles de la coordination et du mouvement d’un bas niveau jusqu’à un niveau élevé, et l’absence de membres de différentes sortes et à divers degrés. Les coureurs de ces catégories peuvent concourir grâce à un système de factorisation des temps où le chronomètre tourne le plus lentement pour les C1, plus rapidement pour les C2 et encore plus rapidement pour les C3.

