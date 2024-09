La journée des Suisses du 5 septembre

Après 8 jours de compétitions aux Jeux paralympiques de Paris, la Suisse compte 16 médailles! Au Stade de France, Catherine Debrunner, Manuela Schär, Marcel Hug et Elena Kratter ont ajouté 4 métaux dans l’escarcelle de Swiss Paralympic. La moisson pourrait se poursuivre vendredi grâce à Nora Meister (natation), samedi avec Celine van Till (cyclisme) et dimanche avec nos marathoniens Debrunner, Schär et Hug.

ATHLETISME: carton plein de la Suisse avec 4 nouvelles médailles récoltées sur la piste violette du Stade de France! Catherine Debrunner a récolté l’or sur sa discipline préférée, le 400m (T53), et Manuela Schär, pour ses derniers tours de piste, l’argent sur 400m aussi mais dans la catégorie T54. Elena Kratter, comme il y a 3 ans à Tokyo a, elle, enlevé le bronze à la longueur, alors que Marcel Hug a glané le bronze sur 800m en T54. L’autre belle perf’ de la soirée est venue d’Abassia Rahmani. La Zurichoise s’est qualifiée pour la finale du 100m en T64 qui se tiendra vendredi à 19h11.

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme) / RTS Sport / 2 min. / le 29 août 2024

CYCLISME: comme on pouvait s’y attendre, les 3 représentants helvétiques "handbike" engagés dans la course sur route n’ont pas gagné de médaille. Sous la pluie à Clichy-sous-Bois, Fabian Recher s’est classé 5e dans la catégorie H4. Le Bernois aurait pu rêver de la médaille de bronze si un concurrent belge n’avait pas chuté devant lui dans un virage. Le Zurichois Benjamin Früh (H1-H2) et la Saint-Galloise Sandra Stöckli (H1-H4) ont fini respectivement 6e et 8e.

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / le 29 août 2024

JUDO: pour la première fois, une judokate suisse a participé à des Jeux paralympiques. Carmen Brüssig, qui a disputé 4 Paras et gagné 3 médailles, toutes sous les couleurs de l’Allemagne, a perdu ses 2 combats (-48kg/J2), en quarts et en repêchages. Sa sœur jumelle, Ramona, est également engagée en judo, mais pas dans la catégorie -57kg (J2) et sous les couleurs allemandes.

Carmen Brüssig et sa soeur jumelle Ramona. Les 2 pratiquent le judo mais l'une pour la Suisse et l'autre pour l'Allemagne.

Paris, Miguel Bao