La journée des Suisses - 31 août

ATHLETISME: la Suisse tient sa deuxième médaille! Après le bronze de la pistarde Flurina Rigling jeudi, Catherine Debrunner a raflé l'or sur le 5000m en fauteuil. Ses coéquipières Patricia Eachus et Manuela Schär, en argent il y a 3 ans à Tokyo, se sont classées respectivement quatrième et cinquième. Marcel Hug peut également espérer ramener une troisième médaille à la délégation suisse, sur 5000m (finale à 20h39).

Jeux paralympiques: la Suisse décroche sa deuxième médaille d’or grâce à Catherine Debrunner au 5'000 mètres / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

AVIRON: pas de finale A pour Claire Ghiringhelli, qui s'est classée samedi matin 3e du repêchage en skiff (PR1). A Vaires-sur-Marne, la Tessinoise, qui ne rame que depuis 5 ans et qui vit en région parisienne, est restée à 6 secondes de la 2e place synonyme de finale A. Deuxième après 500m, Ghiringhelli n'est pas parvenue à conserver la cadence pour conserver ce rang. En cause: un très mauvais départ. Première Suissesse à disputer des Jeux paralympiques en aviron, Ghiringhelli sera engagée dans la petite finale dimanche à 09h30. Son objectif est de désormais gagner un diplôme (top-8).

Claire Ghiringhelli disputera dimanche matin la finale B. [Swiss Paralympic]

BADMINTON: Cynthia Mathez (WH1) a bouclé son tournoi en simple par une défaite. La Tramelote n'a rien pu faire face à la no1 mondiale japonaise Sarina Satomi (21-11 21-11) et termine 3e de son groupe. Elle peut désormais se concentrer sur la demi-finale du double qui se disputera vers 20h40. Mathez et Ilaria Renggli (WH1-WH2) sont la seule paire européenne en lice dans le tableau féminin. La perf du jour est venue d'Ilaria Renngli (WH2), qui s'est qualifiée pour les demi-finales en simple. L'Argovienne de 24 ans, qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, a éliminé la Sud-Coréenne Gyeoul Jung 21-17 21-19 et affrontera dimanche la Chinoise Hongyan Li.

Cynthia Mathez et Ilaria Renggli sont en lice pour une médaille. [Swiss Paralympic]

CYCLISME SUR PISTE: Flurina Rigling, 2 jours après avoir son bronze en poursuite individuelle sur 3000m, s'est classée 9e sur le contre-la-montre 500m (C1-C3). Il aura manqué 2"165 pour atteindre la 6e place synonyme de finale. Le Lucernois Timothy Zemp s'est également classé 9e de la poursuite individuelle 4000m (C4).

TENNIS: Un petit tour et puis s'en va pour Nalani Buob (Open). Opposée à la no3 mondiale néerlandaise Aniek van Koot, la Zougoise a été battue 6-2 6-3 en 1h09. La 22e joueuse mondiale a montré de bonnes séquences mais a été peu performante sur son service. Rédhibitoire face à l'ancienne no1 mondiale, quintuple médaillée paralympique et triple lauréate en Grand Chelem en simple.

>> A lire aussi : Des chiffres et des lettres en fonction du handicap

Paris, Miguel Bao