La journée des Suisses - 1er septembre

AVIRON: Un diplôme pour Claire Ghiringhelli. Première Suissesse engagée en aviron à des Jeux paralympiques, la Tessinoise qui vit en région parisienne s'est classée deuxième de la finale B en skiff (PR1). Déçue la veille de ne pas avoir atteint la finale A - la "faute" à un départ raté - Claire Guiringhelli peut néanmoins se montrer satisfaite de tout le chemin parcouru. "Je suis émue, je suis fière, j'ai donné mon maximum", a déclaré Ghiringhelli, devant sa famille, ses amis et des collègues de travail, à RSI. Elle a de quoi, car l'ingénieure en matériaux aéronautiques ne rame que depuis 5 ans. Elle rêve désormais des Paras de Los Angeles, l'année de ses 50 ans.

NATATION: cadet de la délégation suisse à Paris, Leo McCrea s'est qualifié pour la finale du 100m brasse (SB5). Dans une Défense Arena pleine comme un oeuf, le Vaudois de 20 ans a aisément remporté sa série, en 1'32"44. A 19h43, ce fan inconditionnel du club de football de Crystal Palace visera une médaille. Seuls 2 athlètes ont nagé plus vite que lui ce matin: l'Espagnol Antoni Ponce Bertran (1'30"45) et l'Ukrainien Danylo Semenykhin (1'31"29). Leo McCrea, 5e du 100m brasse lors de ses premiers Paras à Tokyo, avait remporté l'argent lors des Mondiaux 2023 et le bronze aux Européens il y a 4 mois.

Paralympiques, natation, 100m brasse messieurs: Leo McCrea (SUI) finit 1er / Jeux paralympiques / 2 min. / aujourd'hui à 10:55

ATHLETISME: déçue de sa 5e place la veille sur 5000m en fauteuil (T54) , Manuela Schär a validé sa place pour la finale du 800m qui se disputera à 19h17 sur la piste violette du Stade de France. La Lucernoise, quintuple médaillée paralympique de Tokyo, a signé le 2e temps total des séries (1'45"62).

Paralympiques, athlétisme, 800m dames: Manuela Schaer (SUI) se qualifie pour la finale / Jeux paralympiques / 5 min. / aujourd'hui à 10:55

Sa compatriote Patricia Eachus (9e) a raté sa qualification pour 12 centièmes. Il y aura 2 Suissesses en finale du 800m dimanche soir: Catherine Debrunner à 19h04. Il n'y a pas eu de série dans sa catégorie T53 et Manuela Schär en T54 à 19h17.

Paralympiques, athlétisme, 800m dames: Patricia Eachus ne se qualifie pas pour la finale / Jeux paralympiques / 5 min. / aujourd'hui à 10:55

BADMINTON: Comme prévu, Ilaria Renggli (WH2) a perdu sa demi-finale contre Hongyan Li: défaite 21-17 21-12 en 40 minutes. L'Argovienne de 24 ans s'était déjà inclinée contre la Chinoise en phase de groupes (21-17 21-13). Pour ses premiers Jeux paralympiques, Renggli jouera donc pour le bronze lundi face à la Japonaise Yuma Yamazaki! Mais avant, la Suissesse disputera dimanche vers 18h40 la petite finale de double avec Cynthia Mathez (WH1-WH2). Elles défieront les Thaïlandaises Sujirat Pookham/Amnouy Wetwithan.

Paralympiques, badminton, demi-finales dames: Ilaria Renggli (SUI) s'incline face à Li Hongyan (CHN) / Jeux paralympiques / 1 min. / aujourd'hui à 10:55

CYCLISME SUR PISTE: Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling et Timothy Zemp n'ont pas franchi le cap des qualifications lors du sprint par équipes 750m (C1-C5). Les 3 Suisses, qui ne sont pas des spécialistes de cette épreuve, ont fini à la 6e et dernière place.

Paralympiques, cyclisme sur piste: le passage des Suisses en équipe / Jeux paralympiques / 2 min. / aujourd'hui à 10:55

TIR: Nicole Häusler, qui raté vendredi la finale de l'épreuve de carabine à air debout mixte 10m (SH2) pour 0,2 point (11e place), a fini 28e dans la même épreuve mais en position couché. Mercredi, l'Argovienne bouclera ses 3es Paras dans l'épreuve "couché 50m".

Nicole Häusler dispute ses troisièmes Jeux paralympiques, après Rio et Tokyo. [Swiss Paralympic]

Paris, Miguel Bao