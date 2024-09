L'Appenzelloise Matile-Dörig assouvit son rêve de médaille avec le bronze au contre-la-montre

La 7e journée de compétitions des Jeux paralympiques de Paris a parfaitement commencé pour la Suisse. A Clichy-sous-Bois, site des épreuves de cyclisme sur route, Franziska Matile-Dörig a remporté la médaille de bronze du contre-la-montre dans la catégorie C4. Swiss Paralympic compte ainsi 10 médailles et se rapproche de son objectif fixé à 14 métaux.

Sur un parcours vallonné d'une longueur de 14,2 km, Franziska Matile-Dörig (engagée dans la catégorie C4) a assouvi son rêve de médaille à des Jeux paralympiques! Après ses deux "or" (chrono et course sur route) conquis l'année passée aux Européens de Rotterdam, cette ancienne spécialiste de course d'orientation a franchi un palier à Clichy-sous-Bois face à la concurrence mondiale. Et ce dès sa première participation à des Paras.

L'Appenzelloise n'est restée qu'à 17 centièmes de la médaille d'argent! [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

"Gagner une médaille au contre-la-montre dans ma discipline préférée, c'est magique", a expliqué Franziska Matile-Dörig, des larmes de joie sur son visage. L'Appenzelloise de 32 ans, 5e la semaine passée de la poursuite 3000m en cyclisme sur piste, nage en plein bonheur.

Il y a 3 ans et demi, j'étais encore à l'hôpital Franziska Matile-Dörig

"Je me suis sentie super bien sur ce parcours. Tellement bien que je suis partie à une cadence un peu trop élevée. Hier, lors de l'entraînement la route était mouillée, on n'a donc pas bien pu tester les virages. Aujourd'hui, je suis arrivée un peu trop vite dans certains d'entre eux. J'ai été contrainte de freiner. Ma course n'a pas été parfaite mais cela a suffi pour le bronze".

Un bronze qui a un goût de victoire pour l'Appenzelloise: "J'ai travaillé tellement dur. Il y a 3 ans et demi, j'étais encore à l'hôpital". Franziska Matile-Dörig fait référence à son accident de la route qui a causé plusieurs fractures à son pied droit et fortement endommagé son pied gauche. "Depuis, j'ai lutté chaque jour, essayé de donner le meilleur de moi-même, de sortir de ma zone de confort pour progresser. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis tellement heureuse d'avoir gagné une médaille à des Jeux paralympiques".

Flurina Rigling: après le bronze, le chocolat

Si Franziska Matile-Dörig a pu laisser éclater sa joie - elle n'a manqué la médaille d'argent que pour 17 centièmes - Flurina Rigling (C1-C3) a, elle, échoué au... 4e rang. "J'avais le sentiment d'avoir bien couru, le matériel fonctionnait bien. J'ai fait une bonne course mais ça ne s'est joué à rien", expliquait la Zurichoise, qui n'a qu'un orteil à chaque pied et qu'un doigt à chaque main. Seuls... 3 dixièmes lui ont manqué pour remporter une 2e médaille de bronze, après celle conquise jeudi dernier lors de la poursuite individuelle sur 3000m. Ringling sera encore engagée samedi lors de la course sur route.

Paris, Miguel Bao