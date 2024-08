Des chiffres et des lettres en fonction du handicap

4400 athlètes répartis dans 22 sports disputent à Paris les Jeux paralympiques jusqu'au 8 septembre. Afin de garantir l'équité, les sportives et sportifs sont classés dans différentes catégories en fonction du handicap. Par forcément facile à comprendre pour les non-initiés. Explications.

Le système de classification respecte une logique commune avec 2 composantes:​ une lettre et un chiffre. La lettre correspond au sport (S pour Swimming (natation), T pour Track (athlétisme, courses et sauts), C pour cyclisme) et le chiffre au degré de handicap. Ensuite, chaque sport a ses spécificités.

En athlétisme, les sportives et sportifs sont répartis en 6 catégories (1-6): de la déficience visuelle (1) à l'absence d'un membre (6) en passant par la déficience intellectuelle (2). Ce chiffre désigne la nature du handicap. Puis il y a un 2e chiffre définissant le degré du handicap. Plus le nombre est grand, plus le handicap est léger.

En athlétisme, les catégories sont définies par une lettre et deux chiffres.

Pas moins de... 29 médailles d'or seront remises pour la seule épreuve du 100m (athlétisme), femmes et hommes confondus. Ceci explique pourquoi le nombre d’épreuves paralympiques (549) dépasse largement celui des épreuves olympiques (329).

La Suisse compte 10 représentants en athlétisme. Parmi eux, Marcel Hug (catégorie T54), Manuela Schär (T54), Catherine Debrunner (T53 sur 100m, 400m et 800m; T54 sur 1500m, 5000m et marathon) et Elena Kratter (T63 à la longueur et sur 100m).

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (athlétisme) / RTS Sport / 2 min. / aujourd'hui à 09:46

En natation, il y a 14 catégories différentes: S1 à S10 (papillon, dos, crawl) correspondent à un handicap physique (S1 est plus fort que S10), S11 à S13 à un handicap visuel et S14 à un handicap intellectuel. La Suisse compte 2 membres: Nora Meister (S6) et Leo McCrea (SB5 sur 100m brasse et SM6 pour le 200m 4 nages).

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (natation) / RTS Sport / 1 min. / aujourd'hui à 09:45

En cyclisme, il y 5 catégories. Sept cyclistes représentent la Suisse à Paris. Parmi eux, la Genevoise Celine van Till (T1-T2, T pour tricycle) et Flurina Rigling (C1-C3). La Zurichoise, qui dispute ses premiers Paras, a été sacrée l'année dernière à Glasgow championne du monde de la course sur route dans la catégorie C2. Le "hic": à Paris, elle se retrouve engagée dans la catégorie "regroupée" C1-C2-C3. Elle sera donc opposée à des athlètes C3 qui souffrent d'un handicap moins conséquent qu'elle. Rigling n'a qu'un orteil à chaque pied et qu'un doigt à chaque main. Le parcours vallonné à Clichy-sous-bois pourrait néanmoins jouer en sa faveur.

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / aujourd'hui à 09:46

Paris, Miguel Bao