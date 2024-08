Cyclisme sur piste: Flurina Rigling s'offre le bronze pour ses premiers Paras

Première journée et première médaille suisse aux Jeux paralympiques de Paris! En cyclisme sur piste, Flurina Rigling a décroché le bronze lors de la poursuite 3000m. Une sacrée performance pour la Zurichoise de 27 ans qui dispute ses premiers Paras.

La Suisse tient sa première médaille aux Paras de Paris! Elle la doit à Flurina Rigling. La Zurichoise de 27 ans, qui n'a qu'un orteil à chaque pied et qu'un doigt à chaque main, a remporté le bronze lors de la poursuite du 3000m.

Quatrième des qualifications, la quadruple championne du monde a mis près de 2 secondes et demie dans la vue de l'Allemande Maike Hausberger. A mi-parcours, la Suissesse comptait pourtant près de 2 secondes de retard sur son adversaire. Elle a pris l'avantage à 1000m de l'arrivée pour ne plus le lâcher. De quoi laisser éclater des larmes de joie à l'issue de la course.

Paralympiques, cyclisme, finale 3'000m poursuites individuelle dames: Flurina Rigling (SUI) décroche la médaille de bronze / Jeux paralympiques / 3 min. / aujourd'hui à 15:45

"Je sentais que j'étais bien mais j'ai lutté jusqu'au bout. Ca a été super, super dur. Pour mes premiers paralympiques, c'est inimaginable. C'est tellement beau pour moi et pour mon équipe. Cette médaille m'enlève un gros poids pour la suite de la compétition. J'ai prouvé que je pouvais le faire", a déclaré la Zurichoise au micro de SRF.

Flurina Rigling a déjoué les pronostics contre l'Allemande Hausberger.

Rigling ne faisait pas partie des favorites. En raison du regroupement des catégories (C1-C2-C3) avec des athlètes ayant des degrés de handicap différents, la concurrence est plus forte que d'habitude. Elle a encore 4 courses au programme: 3 dans le vélodrome de St-Quentin-en-Yvelines et une lors de la course en ligne à Clichy-sous-bois.

>> A lire aussi : Des chiffres et des lettres en fonction du handicap

Paris, Miguel Bao