Celine van Till roule à bloc et décroche l'argent dans le contre-la-montre

Celine van Till n'a pas flanché lors du contre-la-montre des Jeux paralympiques! La Genevoise de 33 ans, championne du monde de la spécialité et lauréate du classement général de la Coupe du monde pour la 3e année de suite, a décroché la médaille d'argent sur le parcours vallonné de Clichy-sous-Bois (14,2 km). Cet argent est tombé près de 3 heures après l'argent de l'Appenzelloise Franziska Matile-Dörig. De quoi ravir Swiss Paralympic qui compte désormais 11 médailles dans son escarcelle et se rapproche de son objectif de 14 métaux.

Quand Celine van Till décide de s'engager dans un projet, elle le fait à fond. Pas demi-mesure. C'est tout ou rien! Elle avait tenté l'athlétisme en vue des Jeux paralympiques de Tokyo mais avait dû renoncer. En cause: ses troubles de l’équilibre et de son handicap visuel suite à une chute à cheval. Passée au cyclisme, elle a rapidement gravi les échelons et montré sur son tricycle son fort potentiel. La preuve à Clichy-sous-Bois où elle a remporté l'argent dans le chrono.

Van Till: "J'ai roulé à bloc, sans réfléchir". [KEYSTONE - ENNIO LEANZA]

La Genevoise de 33 ans, qui avait disputé les Jeux paralympiques de Rio en 2016 mais en hippisme, a franchi la ligne d'arrivée complètement explosée. Explosée par l'effort fourni, explosée parce qu'elle la voulait tellement cette médaille paralympique. "Cette médaille signifie tellement de choses. Ce sont des années de travail et de dévouement. Cela représente 300% de ma vie. Si j'ai réussi, c'est aussi grâce à l'aide de mes partenaires, de mon équipe médico-sportive, de ma famille et des mes amis. C'est tout simplement incroyable de vivre ça".

Van Till en mode "rodéo urbain"

Grande dominatrice dans sa catégorie T2 (T pour tricycle) en Coupe du monde aux Mondiaux ou aux Européens, Celine van Till faisait logiquement partie des favorites à Paris. "Encore fallait-il confirmer aux Jeux paralympiques. Tout miser sur le bon moment... elle est là la difficulté". Et le fait qu'il y ait un regroupement des catégories aux Jeux paralympiques n'allait pas lui faciliter la tâche (voir vidéo ci-dessous).

Jeux paralympiques: des chiffres et des lettres pour les catégories (cyclisme) / RTS Sport / 1 min. / jeudi à 09:46

"Je n'avais pas assez d'avance sur la première pour pouvoir gagner (ndlr: en référence au regroupement de catégories et des factorisation des chronos en fonction du handicap). Dans ces circonstances, van Till n'a aucun regret: "J'ai tout donné. A tel point que j'ai failli chuter pendant la course. J'ai presque foncé dans les barrières. J'ai fait un rodéo un urbain", rigole cette passionnée de chevaux. "Je suis contente de ma course... J'ai roulé à bloc, sans réfléchir".

Cette médaille d'argent ne peut que lui donner confiance en vue de la course en ligne prévue samedi. "Ce sera une course très tactique. Mais avant d'y penser il va falloir récupérer pour être à nouveau au meilleur de ma forme... En tout cas, je suis surmotivée". Elle est à bloc, Celine van Till.

Paris, Miguel Bao