Catherine Debrunner, en patronne, enlève aussi le 1500m et entre déjà dans l'histoire

Catherine Debrunner avale tout sur le tartan violet du Stade de France. Après ses titres sur 5000m et 800m, la Thurgovienne de 29 ans a ajouté un 3e or estampillé "Paris 2024" en dominant dès le 1er virage le 1500m en fauteuil (T54). Sa compatriote Patricia Eachus a fini 4e, alors que Manuela Schär a chuté à un tour de l'arrivée.

Le festival "Debrunner" se poursuit! Même la piste humide du Stade de France ne l'a pas freinée dans son élan. Avec cette 3e médaille (et accessoirement un 2e record paralympique à Paris), elle est d'ores et déjà entrée dans les livres du sport en devenant la première athlète féminine suisse à décrocher 3 titres dans les mêmes "Paras".

"Un honneur de perpétuer la tradition de l'athlétisme suisse"

"J'ignorais cette statistique. Il y a une telle tradition de l'athlétisme en fauteuil en Suisse que c'est un honneur pour moi de la perpétuer", a déclaré à l'issue de la course la Thurgovienne qui n'avait pas prévu de mener le 1500m du 1er ou dernier tour. "J'avais décidé de partir vite car je n'apprécie pas d'être collée, mais ce n'était pas prévu que je mène de bout en bout. Quand j'ai constaté que ça ne suivait pas derrière, j'ai réduit ma cadence tout en contrôlant la course".

Après ses deux médailles d’or ce week-end sur 800 et 5000 mètres, Catherine Debrunner a décroché un 3e titre aux JO paralympiques de Paris / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

La série victorieuse pourrait très bien se poursuivre, tant l'ancienne enseignante - elle a arrêté en 2022 pour se consacrer à plein temps à l'athlétisme - dégage une incroyable sensation de facilité. La Thurgovienne, qui s'entraîne au centre national de performance des Pays-Bas, à Papendal, a encore 3 courses dans son programme: le 100m mercredi (20h36), le 400m jeudi (19h25) et pour finir le marathon dimanche.

"Je dors beaucoup"

L'enchaînement des efforts laisse forcément des traces. Alors quand on lui demande où en est son état de fatigue, elle nous répond: "Etonnement, ça va bien mais je suis très stricte et je décline de nombreuses sollicitations des médias. J'en fais le minimum et je dors beaucoup. Ces 3 médailles d'or sont une source de motivation pour la suite de mon programme gargantuesque. Les deux premières sont sur ma table de nuit. C'est peut-être pour ça que je dors aussi bien", conclut une Catherine Debrunner radieuse.

Comme elle est partie, Debrunner se profile comme L'ATHLETE en fauteuil des Jeux paralympiques de Paris. Après 6 journées de compétitions, Swiss Paralympic compte 8 médailles et se rapproche de son objectif fixé à 14 métaux.

Paris, Miguel Bao