Catherine Debrunner commence sa récolte de médailles avec l'or sur 5000m

La Suisse tient sa deuxième médaille aux Jeux paralympiques de Paris! Après le bronze de la pistarde Flurina Rigling jeudi, Catherine Debrunner a raflé l'or en athlétisme sur le 5000m en fauteuil. Ses coéquipières Patricia Eachus et Manuela Schär, en argent il y a 3 ans à Tokyo, se sont classées respectivement quatrième et cinquième.

Catherine Debrunner a annoncé la couleur sur la piste violette du Stade de France. La Thurgovienne ne vise ni plus ni moins que... 6 médailles à Paris! La première est en poche au terme d'une course rondement menée. Devant une foule en délire, l'athlète de 29 ans a fait la différence dans les 200 dernières mètres pour se détacher de Susannah Scaroni et établir un nouveau record paralympique à la clé (10'43"62). L'Américaine, recordwoman de la discipline, n'est ainsi pas parvenue à conserver son titre acquis il y a 3 ans à Tokyo.

KEY Paralympiques: la Thurgovienne Catherine Debrunner récolte l'or au 5000 mètres en fauteuil roulant / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:32

Catherine Debrunner, enseignante jusqu'en 2022 avant de se consacrer à plein temps à l'athlétisme, était forcément aux anges à l'heure de l'interview. "C'est incroyable de fournir une telle performance dès ma première course et devant mes proches en plus", a-t-elle déclaré à SRF avant d'ajouter: "Je n'étais pas sûre d'y arriver car Susannah a imprimé d'entrée une cadence très élevée. J'ai décidé de me montrer patiente avant d'attaquer avant le dernier virage."

Jeux paralympiques: la Suisse décroche sa deuxième médaille d’or grâce à Catherine Debrunner au 5'000 mètres / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

Debrunner, qui s'entraîne au centre national des Pays-Bas à Papendal, et Scaroni se connaissent bien et s'apprécient. A tel point que pendant la course, une fois détachées du reste du groupe, elles ont brièvement échangé! "Susannah m'a dit 'on y va à fond pour les places 1 et 2'". Et à ce jeu-là, la Thurgovienne a gagné.

Elle peut désormais savourer cette médaille d'or, mais pas trop longtemps. Car son programme s'annonce hyper chargé avec... 5 courses: 800m dimanche, 1500m lundi (séries) et mardi (finale), 100m mercredi, 400m jeudi et pour finir le marathon le dimanche 8 septembre. A 29 ans, Debrunner dispute ses troisièmes Jeux paralympiques et compte désormais 3 médailles, après l'or remporté à Tokyo sur 400m et le bronze sur 800m.

Jeux paralympiques: Debrunner, en or sur 5000m, a été reçue par la délégation suisse au village olympique. / RTS Sport / 21 sec. / aujourd'hui à 15:52

Médaillée d'argent il y a 3 ans à Tokyo sur la discipline, Manuela Schär filait vers le bronze, mais elle a été doublée dans la toute dernière ligne droite par sa compatriote Patricia Eachus et par l'Australienne Madison de Rozario, médaillée de bronze.

Paris, Miguel Bao