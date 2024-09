Catherine Debrunner: 4 courses, 4 médailles, dont une première en argent sur 100m!

Quatrième médaille pour Catherine Debrunner aux Jeux paralympiques de Paris! La Thurgovienne de 29 ans, en or sur 800m, 1500m et 5000m, a récolté l'argent sur 100m dans la catégorie fauteuil T53 sur la piste violette du Stade de France. Après 7 jours de compétitions, la Suisse compte déjà 12 médailles.

Quatre courses, quatre médailles! Intouchable depuis une semaine, Catherine Debrunner n'a cette fois pas gagné. La "faute" à la Britannique Samantha Kinghorn, qui brille elle aussi dans la Ville Lumière avec maintenant une médaille d'or et deux d'argent dans son escarcelle.

Auteure d'un très bon départ, la fusée thurgovienne a cédé après une vingtaine de mètres devant la puissance de la lauréate du jour. Debrunner, qui est devenue mardi après le 1500m la première athlète féminine suisse à décrocher 3 titres dans les mêmes "Paras", était "super heureuse" à l'issue de la course. "J'ai gagné l'argent et non pas perdu l'or. Je suis très fière de cette médaille".

Je savais que ce serait une grosse bataille. Je n'ai rien fait de faux Catherine Debrunner

Et la Thurgovienne d'enchaîner: "Je savais que ce serait une grosse bataille contre Samantha. Je n'ai rien fait de faux. Elle a simplement été plus rapide. Sa victoire est méritée... Je n'ai jamais gagné de médailles sur 100m aux Jeux paralympiques. Le niveau est extrêmement élevé", a déclaré l'athlète de 29 ans. Pour preuve: la championne paralympique en titre, la Chinoise Gao Fang, a fini à la troisième place.

Pour le moment, je ne suis pas fatiguée Catherine Debrunner

Debrunner, qui s'entraîne au centre national de performance des Pays-Bas, à Papendal, a encore 2 courses dans son programme XXL: le 400m jeudi et le marathon dimanche. "L'ambiance est incroyable. C'est magnifique de disputer des compétitions dans ce stade... Pour le moment, je ne suis pas fatiguée car je me repose beaucoup et en plus je dors très bien" a t-elle conclu au micro de la RTS.

Avec 12 médailles dans son escarcelle, Swiss Paralympic n'est plus qu'à 2 métaux de son objectif fixé avant les Paras. Avec Catherine Debrunner, Marcel Hug, Manuela Schär, Elena Kratter (athlétisme) , Nora Meister (natation), Celine van Till (cyclisme), notamment, la Suisse a encore de nombreuses opportunités pour garnir sa vitrine estampillée "Paris 2024".

Paris, Miguel Bao