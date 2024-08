Ca commence fort avec une première médaille, grâce à la pistarde Flurina Rigling

Première journée et première médaille suisse aux Jeux paralympiques de Paris! En cyclisme sur piste, Flurina Rigling a décroché le bronze lors de la poursuite individuelle sur 3000m. Une sacrée performance pour la Zurichoise de 27 ans qui dispute ses premiers Paras.

CYCLISME SUR PISTE: Flurina Rigling, qui n'a qu'un orteil à chaque pied et qu'un doigt à chaque main, a remporté le bronze lors de la poursuite individuelle sur 3000m. Quatrième des qualifications, la quadruple championne du monde a mis près de 2 secondes et demie dans la vue de l'Allemande Maike Hausberger dans la finale pour le bronze. A mi-parcours, la Zurichoise de 27 ans comptait pourtant près de 2 secondes de retard sur son adversaire.

Flurina Rigling a déjoué les pronostics contre l'Allemande Hausberger.

Franziska Matile-Dörig a, elle, raté la finale du 500m. L'Appenzelloise de 32 ans s'est classée 9e en qualifications, à plus de 2 secondes de la 6e place synonyme de finale.

BADMINTON: Cynthia Mathez et Ilaria Renggli ont réussi leur entrée dans le tournoi de double. La Tramelote et l'Argovienne se sont imposées 21-10 21-19 face aux Taïwanaises Hu Guang-Chiou/Yang I-Chen. Seules Européennes du tableau, Mathez et Renggli ont su effacer un retard de 11-5 dans la 2e manche pour s'imposer en 39 minutes. Mathez, qui dispute ses 2es Paras d'été, avait fini 4e du double il y a 3 ans. Elle était alors associée à Karin Suter-Erath. Avec Ilaria Renggli, sa nouvelle partenaire, elle peut rêver de médaille.

Keystone - Ennio Leanza Badminton: le duo suisse Renggli-Mathez réussit son entrée aux Jeux paralympiques / Le 12h30 / 1 min. / aujourd'hui à 12:38

NATATION: Nora Meister a réussi son entrée à La Défense Arena. L'Argovienne de 21 ans a réalisé un chrono de 35''71 en séries (6e meilleur temps) du 50m libre et s'est qualifiée pour la finale qui se déroulera dès 19h15. Des débuts encourageants pour Meister, qui disputait cette épreuve en guise "d'échauffement" en vue du 400m libre (mardi 6 septembre) où elle avait remporté le bronze paralympique à Tokyo.

>> A lire aussi: : Des chiffres et des lettres en fonction du handicap

Paris, Miguel Bao