7 choses à savoir avant le coup d'envoi

Dès mercredi, avec la cérémonie d'ouverture (19h55 sur RTS2), et jusqu'au 8 septembre, 27 Suisses et près de 4400 autres athlètes porteront haut les couleurs de leur pays lors des Paralympiques de Paris. En attendant, voici 7 choses à savoir sur les Jeux paralympiques.

Les Jeux paralympiques, c'est quoi? ils réunissent des athlètes handicapés physiques ou visuels appartenant aux catégories suivantes: tétraplégiques et paraplégiques, amputés, infirmes moteurs cérébraux, grands handicapés, non-voyants et malvoyants ainsi que des handicapés mentaux.

Pour que la compétition soit équitable, les athlètes sont regroupés par catégories selon leur handicap. En athlétisme, par exemple, il y a des épreuves de course pour les aveugles, pour les malvoyants, pour les amputés qui courent avec une prothèse et des courses en fauteuil roulant.

Stocke Mandeville, berceau des Paras: les Jeux paralympiques ont été créés en 1948 par Ludwig Guttmann, un médecin juif qui a fui l’Allemagne nazie pour l'Angleterre, où il a ouvert un centre dédié aux lésions de la moelle épinière dans l’hôpital de Stoke Mandeville, près de Londres. Les premiers Jeux paralympiques "modernes" d'été ont eu lieu en 1960 à Rome.

Le mot paralympique vient du grec "para" qui signifie à côté: en clair, les Jeux paralympiques sont les Jeux parallèles aux Jeux olympiques. Depuis l'édition de Séoul en 1988, les JO et les Paralympiques se tiennent dans la même ville. Les Jeux paralympiques sont organisés par le Comité international paralympique (et non pas par le Comité international olympique) et ont lieu après les Jeux olympiques.

Agitos vs anneaux: le symbole paralympique, les 3 "Agitos", est composé de 3 éléments un rouge, un bleu et un vert, les 3 couleurs les plus répandues sur les drapeaux du monde. Les 3 Agitos (du latin qui signifie "je bouge") symbolisent le mouvement et souligne l'un des rôles du Mouvement paralympique: réunir les sportifs du monde entier pour concourir.

22 sports dont le goalball et la boccia: ces 2 sports n'ont pas d'équivalent au programme des Jeux olympiques. Au goalball, chaque équipe est composée de 3 joueurs. La règle du jeu? Lancer la balle dans le but adverse (surface d'un terrain de volleyball). Le but mesure 9 mètres. Tous les joueurs portent un masque occultant totalement la vue. Le ballon contient des grelots pour permettre aux joueurs de le "repérer". A la boccia, chaque joueur dispose de 6 boules. Objectif: s'approcher le plus possible du "Jack", le cochonnet de la Boccia.

Records d'audience: les Jeux paralympiques de Tokyo 2021 ont explosé les records d'audience TV avec 4,25 milliards de téléspectateurs cumulés. Avec davantage de diffuseurs des événements que lors des éditions précédentes, Paris 2024 devrait dépasser ce score.

"Paras" à suivre sur la RTS: des émissions en semaine sur RTS 2 décrypteront ces "Paras" avec des reportages, des duplex et des invités. Les principales compétitions avec des Suisses seront à suivre sur le site et l'application RTSsport. Trouvez le programme >> ici. La radio proposera également différents pointages dans les journaux horaires, la Matinale, le 12:30, Forum et Sport Première le samedi soir.

