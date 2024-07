Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner se qualifient pour les huitièmes

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont remporté leur 2e match du groupe D face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson. Elles peuvent planifier les 8es de finale.

La Lucernoise et la Bernoise se sont imposées en trois sets (21-18 13-21 15-11), au terme d'un tie-break où elles ont su serrer les boulons, après un 2e set décousu.

Böbner et Zoé Vergé-Dépré avaient remporté leur premier match, face aux Lettones Tina Graudina et Anastasia Samoilova. Avec ce deuxième succès, elles ont de bonnes chances de terminer premières du groupe et de se retrouver dans la meilleure position possible pour les 8es de finale. Elles joueront leur dernier match de poule samedi face aux Paraguayennes Guiliana Poletti et Michelle Valiente, a priori les moins fortes du groupe.

A noter que la Canadienne Brandie Wilkerson est née à Lausanne et est la fille de Herb Johnson, grand basketteur américain ayant évolué en Suisse, et qui y vit toujours.

ats/efas