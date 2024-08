Zoé Claessens s'est parée de bronze en finale olympique du BMX Racing. La Vaudoise a parfaitement négocié la course et n'a été battue que par la favorite australienne Saya Sakakibara et la Néerlandaise Manon Veenstra.

Développement suit. >> A lire aussi : Butti au pied du podium, triplé français ats/efas