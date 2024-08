Usain Bolt devient l’homme le plus rapide de l’histoire en 2008

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

Usain Bolt devient à seulement 21 ans une sensation mondiale lorsqu'il remporte les médailles d'or aux 100m, 200m et 4x100m lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008. Il domine sans partage le sprint durant près de dix ans, et rafle à nouveau tout lors des Jeux de Londres en 2012 et Rio en 2016. Face à lui, même les meilleurs sprinters mondiaux ne semblent avoir aucune chance. Ce géant de 1m95 remporte 19 titres olympiques et mondiaux, sur 21 épreuves disputées.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Seule ombre au tableau: la médaille d'or du 4x100m des JO 2008 lui est retirée en 2017 lorsque son coéquipier Nesta Carter est déclaré positif au dopage dans un contrôle rétroactif.

Usain Bolt prend sa retraite sportive après les championnats du monde de Londres, en 2017, où il termine 3e, derrière Justin Gatlin et Christian Coleman. Il se blesse lors de la dernière course de sa carrière, lors de la finale du 4x100m.

