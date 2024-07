Une Suisse jeune avec un "grand potentiel"

L'équipe de Suisse de gymnastique se présentera aux JO de Paris avec de très jeunes athlètes. L'objectif est la qualification pour la finale masculine par équipes.

Il y a 3 ans à Tokyo, la Suisse avait pris la 6e place. Le quatuor ne sera pas le même à Paris. La sélection a été rajeunie et renouvelée. Noe Seifert, Taha Serhani, Florian Langenegger ainsi que Matteo et Luca Giubellini vivront leurs premiers JO. Un manque d'expérience qui n'est pas un problème, assure l'entraîneur national Claudio Capelli.

A 29 ans, Taha Serhani est le plus expérimenté. Il mettra un terme à sa carrière après Paris. Noe Seifert est de son côté l'athlète le plus performant. Avec sa 8e place en octobre à Anvers, il a obtenu le meilleur résultat d'un gymnaste suisse aux Mondiaux depuis 1950 et a enchaîné avec du bronze aux barres parallèles aux Européens de Rimini.

"Notre potentiel est très grand"

L'objectif sera d'atteindre une nouvelle fois la finale par équipes, pour laquelle 8 des 12 sélections seront qualifiées. "Notre potentiel est très grand", assure Capelli. L'entraîneur ne s'attend pas à ce qu'un Suisse se qualifie pour une finale aux engins. Mais 2 représentants helvétiques devraient atteindre la finale du concours général, selon lui.

ats/bur