Une solide et ambitieuse équipe de Suisse

A Marseille, où se dérouleront les régates olympiques de voile de Paris 2024 à partir du 28 juillet, tout est prêt. La délégation suisse aussi.

La Suisse sera en lice dans 5 des 10 classes avec des ambitions légitimes. Christian Scherrer, chef d'équipe du Swiss Sailing Team, ne se cache pas: "Nous voulons remporter une médaille. Cela fait longtemps que la situation n'a pas été aussi bonne. Nous savons que certains détails seront décisifs et qu'il faudra un peu de chance. Mais nous sommes prêts."

Parmi les meilleurs athlètes, on retrouve Sébastien Schneiter (28 ans) et Arno de Planta (25 ans) sur leur 49er. Schneiter participera à ses 3es Jeux: "Après Rio et Tokyo, je n'aurais pas eu suffisamment de motivation. Mais avec Arno, nous avons défini dès le début une médaille comme objectif". Ils entreront en lice dès dimanche (15h40).

Maud Jayet plus constante

Maud Jayet est double vice-championne du monde en Laser Radial. Lors de sa 1re olympique à Tokyo, la Vaudoise était tombée dans une spirale négative après un départ moyen. Elle a gagné en constance et se réjouit des régates marseillaises, qui débutent le 1er août: "A Tokyo, les restrictions avaient perturbé la préparation. Aujourd'hui c'est plus facile, même si la pression est similaire à celle du Japon."

