Un quatuor suisse ambitieux

Avec seulement deux coureuses et deux coureurs au départ, les vététistes suisses auront du mal à rééditer à Paris la razzia des JO 2021 (triplé chez les dames, argent pour Mathias Flückiger chez les messieurs), mais le quatuor de Swiss Cycling affiche ses ambitions.

"Je veux faire mieux qu'à Tokyo", a lâché Mathias Flückiger lors d'un récent point-presse. "Si je vis une journée parfaite, avec une performance parfaite, tout sera possible", souligne le Bernois, qui sera l'un des hommes à battre lundi.

Nino Schurter va disputer ses cinquièmes JO à Paris. [KEYSTONE - ANTHONY ANEX]

"Le favori reste Tom Pidcock", le tenant du titre, "même s'il a souffert de problèmes d'estomac et du covid lors du Tour de France", explique pour sa part Nino Schurter, triple médaillé olympique (or en 2016, argent en 2012, bronze en 2008). Le Grison compte bien jouer le podium pour ses cinquièmes et derniers Jeux. "Je veux une nouvelle médaille. Je me sens bien, et toute autre issue serait une déception", affirme le 4e des JO 2021.

Sina Frei sans pression

La donne n'est pas la même chez les femmes, qui en découdront dès dimanche, après le forfait de la championne olympique 2021 Jolanda Neff. Sa remplaçante Sina Frei, en argent à Tokyo, est toutefois bien plus qu'une simple solution de rechange. "Ma force, c'est que j'aborderai cette course de manière relâchée", estime-t-elle.

Sina Frei ne se met aucune pression pour ces JO. [KEYSTONE - MAXIME SCHMID]

"Quand j'ai appris la nouvelle, je ne savais pas comment réagir. D'un côté je me suis réjouie, de l'autre j'étais désolée pour Jolanda que je respecte énormément", souligne la Zurichoise. "Pour moi, c'est du bonus, je n'ai pas de pression. Je me réjouis simplement d'en découdre", assure-t-elle.

ats/btro