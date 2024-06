Swiss Olympic confirme 22 noms dont Guerdat et Chabbey

Swiss Olympic a validé la sélection de 22 autres athlètes issus du cyclisme, du beachvolley, de la gymnastique artistique, du golf et des sports équestres. Quatre Romands en font partie.

En cyclisme sur route, la Bernoise Marlen Reusser, la Genevoise Elise Chabbey, la Zurichoise Noemi Rüegg et la Tessinoise Linda Zanetti chez les femmes ainsi que les Thurgoviens Stefan Küng et Stefan Bissegger chez les hommes courront à Paris. Reusser, Küng et Bissegger disputeront également le contre-la-montre.

En saut d'obstacles, le Jurassien Steve Guerdat, champion olympique en 2012, disputera ses 6es JO. Pius Schwizer et sa monture Vancouver de Lanlore ont par ailleurs été retenus pour épauler les stars Steve Guerdat (sur Dynamix de Belheme) et Martin Fuchs (sur Leone Jei) lors du concours par équipes. Le cavalier genevois Edouard Schmitz sera du voyage comme réserviste avec Gamin van't Naastveldhof.

En golf, la sélection de la Genevoise Albane Valenzuela et de la Vaudoise Morgane Métraux a été confirmée par Swiss Olympic.

