Steve Guerdat: "J'ai une vie de rêve"

Après avoir décroché l'argent du saut d'obstacles avec Dynamix de Belheme, Steve Guerdat s'est livré avec beaucoup d'émotion à RTSsport. En évoquant notamment la valeur de cette médaille pour lui et ses proches.

RTSsport.ch: C’est une nouvelle médaille olympique en individuel, 12 ans après le titre de Londres. Quelle longévité! Comment faites-vous?

STEVE GUERDAT: C’est juste que j’aime ce que je fais. D’abord parce que j’aime les chevaux. Et aussi j’aime ce que je fais car j’aime le sport. J’ai une vie de rêve qui me comble tous les jours, même si évidemment tous les jours ne sont pas roses. J’ai la passion de ce que je fais. Cela me permet de rester pas trop mal durant quelques années…

RTSsport.ch: Qu’est-ce qui a fait aujourd’hui, sur ce parcours, que vous étiez au top?

STEVE GUERDAT: Personnellement, j’étais prêt pour cette journée, mais surtout j’ai retrouvé ma jument qui était absolument fantastique aujourd’hui. Elle aurait même mérité l’or. J’essaie de ne pas y penser, mais c’est la seule chose qui m’embête un peu maintenant. Après un début de Jeux compliqués (ndlr: échec au concours par équipes), je suis très fier, pour ma jument et pour toute l’équipe qui m’entoure.

RTSsport.ch: Le fait de ne pas avoir atteint la médaille d’or constitue-t-il un regret?

STEVE GUERDAT: Ce regret était très présent en sortie de piste. Je sais qu’il va m’empêcher de dormir quelques nuits, mais il faut rester réaliste aussi; il y a tellement de cavaliers et de chevaux fantastiques... Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir vivre ces moments une fois dans une carrière, et moi c’est déjà la deuxième fois. Alors il faut savoir profiter des moments pareils.

Je fais souffrir pas mal de gens autour de moi et leur rendre cela, cette médaille, me rend fier Steve Guerdat, médaillé d'argent du saut d'obstacles

RTSsport.ch: Avant la compétition, vous aviez dit que tout autre résultat constituerait une déception. Vous vous êtes mis la pression…

STEVE GUERDAT: Non, ce n’était pas de la pression, mais j’aime dire les choses comme elles sont. Je ne pense pas être quelqu’un d’arrogant, de loin pas. Parfois, les gens pensent même plutôt que je n’ai pas assez confiance en moi, mais quand on a une jument championne d’Europe, qui a réalisé tant de sans-faute en grands concours, et que moi j’ai déjà eu des médailles dans les plus grands championnats, eh bien je n’ai pas envie de me cacher non plus. Alors oui, j’aime dire les choses comme je le pense. C’est donc beaucoup de bonheur d’avoir cette médaille.

RTSsport.ch: Et votre carrière peut encore être longue. Il y a d’autres médailles possibles…

STEVE GUERDAT: Oui, il pourrait y en avoir d’autres. Mais j’ai un petit regret dans ma carrière, c’est le fait de ne pas avoir assez profité du titre à Londres, car j’étais encore jeune. Je me suis donc fait la promesse, et je l’ai faite aussi à mes proches, de leur rendre la vie plus facile et d’en profiter un peu plus… Je fais souffrir pas mal de gens autour de moi et leur rendre cela, cette médaille, me rend fier.

Interview David Berger, à Paris (adaptation web: ace)