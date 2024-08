Steve Guerdat décroche la médaille d’argent en saut d’obstacles!

Cruel dénouement en revanche pour Martin Fuchs et Leone Jei. Le Zurichois a commis une faute sur le dernier obstacle, alors qu'il avait réussi l'exploit d'effectuer plus de la moitié du parcours sans son étrier gauche. Il semble bel et bien maudit aux JO.

Saut d'obstacle individuel, finale messieurs: Martin Fuchs (SUI) termine 10ème à cause d'une faute au dernier obstacle / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 08:55