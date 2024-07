Stefan Küng: "J'ai encore une facture ouverte avec les JO"

Stefan Küng fait partie des meilleurs coureurs de contre-la-montre. Le Thurgovien de 30 ans a remporté de nombreuses médailles aux Mondiaux et aux Européens, mais il attend de frapper un grand coup olympique.

KEYSTONE-ATS: Comment décririez-vous votre relation avec les JO?

STEFAN KÜNG: Mon histoire olympique a commencé de manière rude. En 2016, je me suis qualifié pour Rio avec le quatuor sur piste puis je me suis blessé avant les JO. Puis il y a eu Tokyo et le Covid. J'ai manqué la médaille de bronze pour 0''4 lors du contre-la-montre. J'ai encore une facture ouverte avec les Jeux.

KEYSTONE-ATS: Pensez-vous encore à cette journée?

STEFAN KÜNG: Non, sauf quand on m'en reparle comme maintenant. Ce n'est pas comme si je regardais en arrière avec amertume, pas du tout. De toute façon, on ne peut rien changer. L'avantage, c'est d'avoir à nouveau une opportunité.

KEYSTONE-ATS: Si vous pouviez choisir entre l'or olympique ou le titre de champion du monde en septembre à Zurich?

STEFAN KÜNG: Je choisirais la médaille olympique, c'est quelque chose de plus grand que notre sport. Les championnats du monde à domicile seront très spéciaux. Mais les JO ont quelque chose d'unique. Une médaille olympique, c'est ce qui me manque encore, c'est pour moi le grand objectif de cet été.

