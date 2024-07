Désormais au crépuscule de sa fabuleuse carrière, Stan Wawrinka (39 ans) participe pour la troisième fois aux JO après 2008 et 2012. Son sacre en double avec Roger Federer en 2008 à Pékin a eu un immense impact sur sa carrière. "

"Les souvenirs olympiques font clairement partie des plus beaux de ma carrière". Pour Stan Wawrinka, les Jeux, "c'est bien plus que le tennis, c'est le sport en général. On regarde aussi d'autres sports, on rencontre d'autres sportifs, c'est un vrai plaisir."

Une médaille olympique va au-delà du tennis Stan Wawrinka

Il y 16 ans, le Vaudois remportait l'or olympique en double avec Roger Federer. Un sacre qui a marqué sa vie. "Cela reste l'un des plus grands titres de ma carrière. Chaque titre est important à sa manière, mais une médaille olympique, comme je l'ai dit, va au-delà du tennis. Ce ne sont pas seulement les fans de tennis qui regardent, mais tous ceux qui s'intéressent au sport. Donc cette victoire était super importante pour moi."

Cette victoire acquise avec le Maître a eu une importance capitale pour la suite de sa carrière. "Chaque expérience et chaque victoire ont une influence à leur manière. Célébrer une telle victoire si tôt dans ma carrière m'a évidemment donné confiance en moi. Partager ces souvenirs avec Roger (Federer) nous a rapprochés pour le reste de nos carrières, y compris pour la Coupe Davis et d'autres choses. Quand on passe dix jours ensemble, qu'on se bat l'un pour l'autre, cela crée naturellement des liens."

Federer était âgé de 27 ans et Wawrinka de 23 ans quand ils ont décroché l'or du double à Pékin. [imago sportfotodienst - imago sportfotodienst]

De Pékin, il restera donc le souvenir d'un sacre que la Suisse n'aurait jamais osé rêver. Mais outre l'aspect sportif, Wawrinka retient de son aventure olympique, les rencontres.

"C'est toute la semaine à Pékin. Le temps passé à la Maison Suisse, au village olympique, aux côtés de tous les autres athlètes et surtout aussi des coaches. J'étais encore très jeune. C'était pour moi une chance énorme de passer autant de temps avec ces gens, de discuter avec eux, de jouer aux cartes, de rire ensemble."

ats/fg