Sophie Lamon, la plus jeune médaillée en 2000

RTSsport vous propose de plonger dans la grande histoire olympique à travers des témoignages d'anciens médaillés, des moments inoubliables, des anecdotes...

A seulement 15 ans, Sophie Lamon remporte la médaille d'argent en escrime par équipe lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Elle devient ainsi la plus jeune Suissesse à gagner une médaille olympique. Elle grandit dans une famille d'escrimeurs. Ses deux parents et son frère pratiquent ce sport. Son père est d'ailleurs son entraîneur jusqu'à ses 18 ans.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Sophie Lamon annonce prendre sa retraite sportive en 2011, un an avant les JO de Londres. La Valaisanne explique ne plus pouvoir continuer sa carrière à cause d'un problème de hanche. Elle sera opérée le jour de ses 26 ans.

Chez les hommes, le record du plus jeune athlète suisse médaillé aux JO revient à Hans Bourquin. Âgé de 13 ans, le membre du club d'aviron de Bienne gagne l'or dans la discipline du deux de pointe avec barreur lors des JO d'Amsterdam en 1928.

RTSsport