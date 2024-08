Simone Biles en reste à 7 médailles d'or

Après trois titres sur les trois premières épreuves de gymnastique à Paris, Simone Biles n'a pas réussi à ajouter deux médailles d'or supplémentaires à son impressionnant palmarès qui compte donc toujours sept sacres olympiques. L'Américaine, qui s'est classée "seulement" 5e à la poutre et argentée au sol, s'est rendue coupable d'erreurs inhabituelles.

Avant lundi, Biles avait fait un sans-faute en remportant le concours par équipes, le concours individuel et le saut. Et lors de cette ultime journée de la gymnastique artistique, elle s'avançait pour deux nouvelles médailles d'or pour porter à cinq titres sur une même édition olympique sa moisson, ce qu'aucune gymnaste n'a réalisé. Et également à neuf son total de médailles d'or, ce que seule la reine-mère Larissa Latinyna (ex-Union soviétique) a accompli (de 1956 à 1964) jusqu'ici.



Mais il n'en a rien été. Comme à Rio en 2016, lors de ses premiers JO où elle a glané cinq médailles dont quatre en or, la poutre lui a barré la route de l'exploit. Sur l'agrès, Biles s'est élancée en avant-dernière position après l'Italienne Alice d'Amato, qui s'est impeccablement illustrée pour prendre la première place provisoire.

Une chute et des imprécisions

Après avoir effectué un triple tour époustouflant sur un pied avec une jambe tendue, la championne a chuté sur une autre figure. La sortie a été impeccable et Biles a attendu très longuement sa note: 13,100. Pas assez pour battre d'Amato et également insuffisant pour prétendre au podium.



Pour sa dernière quête en or, Biles s'est montrée inhabituellement imprécise au sol en sortant deux fois des limites. Ces deux erreurs, qui lui ont coûté à chaque fois 0,3 points, ont été fatals face à Rebeca Andrade. La Brésilienne, qui a récolté 14,166 points, a devancé d'un souffle la Texane de 27 ans qui a comptabilisé 14,133 points.



Auparavant, Andrade avait enflammé Bercy avec sa superbe et élégante performance, embarquant avec elle tout le public, sur des airs de percussions brésiliennes et d'accordéon. La Brésilienne l'a emporté de très peu, avec 14,166 points contre 14,133 points pour Biles.

ats/adav