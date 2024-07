Seulement 15 athlètes russes à Paris

Selon les informations officielles, seuls 15 athlètes russes participeront aux JO de Paris. C'est ce qui ressort de la liste d'admission définitive du CIO.

Près de la moitié des sportifs russes autorisés à concourir sous drapeau neutre sont des joueurs de tennis. Jusqu'à présent, ils ont déjà participé à des tournois internationaux. Le nom le plus connu de la liste est Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open en 2021.

Seize athlètes bélarusses ont été admis. Ils doivent également prendre le départ sous un drapeau neutre. Les athlètes des deux pays sont également soumis aux règles suivantes: leur hymne national ne sera pas joué, les symboles et drapeaux nationaux sont interdits. Les équipes restent interdites d'accès. Pour être admis, les athlètes ne doivent avoir aucun lien avec l'armée et les organes de sécurité et ne doivent pas avoir manifesté activement leur soutien à la guerre en Ukraine.

Le CIO avait mis en place une commission de trois membres pour examiner les conditions d'admission. A l'origine, davantage de sportifs russes avaient été admis. Ils ou leur fédération sportive ont toutefois renoncé à participer aux Jeux dans ces conditions.

