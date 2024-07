Seize athlètes suisses sélectionnés

La délégation suisse pour les JO de Paris compte désormais 98 athlètes. Avec Nikita Ducarroz (BMX), Jérémy Desplanches et Noè Ponti (natation), 3 médaillés de Tokyo 2021 ont été sélectionnés.

Le champion du monde de judo 2023 Nils Stump a également été sélectionné. Et pour la 1re fois dans l'histoire olympique, un grimpeur et un golfeur représenteront la Suisse à Paris. Au total, Swiss Olympic a sélectionné 16 nouveaux athlètes: 8 en natation, 3 en judo, 2 en pentathlon moderne, un en BMX freestyle, un en escalade et un en golf.

En natation, une femme et 7 hommes seront présents: Lisa Mamié, Thierry Bollin, Antonio Djakovic, Roman Mityukov et Noè Ponti - ainsi que Tiago Behar, Jérémy Desplanches et Nils Liess, qui participeront exclusivement aux courses de relais. Il y a 3 ans, à Tokyo, la Suisse était représentée par 7 athlètes, Ponti (bronze sur 100m papillon) et Desplanches (bronze sur 200m 4 nages) avaient remporté des médailles. Bollin, 24 ans, et Behar, 22 ans, participeront pour la 1re fois aux Jeux.

En judo, les espoirs suisses reposeront sur Nils Stump. Il y a 3 ans à Tokyo, Stump avait perdu dès son 1er combat. Depuis, le Zurichois a remporté l'or (CM 2023) et le bronze (CM 2024) dans la catégorie des moins de 73 kilos. Binta Ndiaye et Daniel Eich participeront pour la 1re fois aux Jeux.

Nikita Ducarroz, médaillée de bronze il y a 3 ans à Tokyo, est présente pour la 2e fois aux JO dans sa discipline du BMX Freestyle. Joel Girrbach en golf et Sascha Lehmann en escalade seront les 1ers Suisses à participer aux JO dans leur discipline rerspective. Après 16 ans (et pour la 1re fois depuis Pékin 2008), la Suisse sera en outre à nouveau représentée en pentathlon moderne avec Anna Jurt et Alexandre Dällenbach.

ats/bur