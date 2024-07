Sébastien Schneiter et Arno de Planta disputeront la Medal Race

Sébastien Schneiter et Arno de Planta navigueront en finale jeudi à Marseille. L'équipage suisse de 49er s'est qualifié pour la Medal Race à l'issue des régates de qualification.

Le Genevois et le Vaudois peuvent toutefois nourrir des regrets. Bien partis dans la dernière course avant laquelle ils figuraient à la 5e place provisoire, ils ont dégringolé et terminé 18e, leur deuxième pire résultat de ce tour préliminaire.

Huitièmes du classement général, ils comptent 16 points de retard sur le podium avant la Medal Race qui comptera double. Il leur faudra donc sortir le grand jeu pour apporter à la Suisse une première médaille olympique en voile depuis 1968.

Colombo sort du top 10

Elia Colombo est quant à lui sorti du top 10 provisoire en planche à voile. Après une disqualification (équivalant à un 25e rang), le Tessinois a quelque peu corrigé le tir en se classant 13e, 8e et 9e des courses suivantes.

Ces résultats en dents de scie lui ont fait perdre quatre places au classement provisoire, le faisant passer du 8e au 12e rang. Il devra se rattraper lors des cinq courses restantes s'il entend se qualifier pour la phase finale qui ne concernera que les dix meilleurs.

