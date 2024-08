Röösli et Gulich en bronze sur le deux sans barreur!

Déception pour Raphaël Ahumada et Jan Schäuble en deux de couple poids léger. Quelques minutes après le bronze du deux sans barreur suisse, le Vaudois et le Nidwaldien ont terminé 4es de la finale à Vaires-sur-Marne.

Rapidement distancé par le trio de tête - Irlande, Italie et Grèce - le duo helvétique n'est pas parvenu à refaire son retard au cours des 2000m de course. Ahumada et Schäuble ont conclu leur effort à plus de 3 secondes du podium.