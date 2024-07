Roman Mityukov remporte sa série et se qualifie pour la finale

"J'ai essayé de contrôler au maximum. Le but était de ne pas nager à 100%, mais de le faire en finale. L'objectif est atteint. Je voulais aussi pouvoir nager au milieu, je serai à la ligne 5 donc là aussi c'est réussi. Mais je suis quand même très fatigué", a-t-il analysé en zone mixte. "Tout sera possible en finale. Mais que je me sente parfaitement bien ou pas, il faudra nager vite. Je sais que les coulées et les virages restent mon point faible, même si j'ai progressé dans ces domaines. Je dois tout miser sur la nage, c'est là où je suis le plus fort".