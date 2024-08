Roman Mityukov décroche le bronze sur 200m dos!

Roman Mityukov tient sa première médaille olympique. Le Genevois s'est paré de bronze sur 200m dos à La Défense Arena de Paris, s'offrant un magnifique cadeau deux jours après son 24e anniversaire et apportant à la Suisse une 3e breloque dans ces joutes.

Double médaillé mondial (argent en 2024 et bronze en 2023) et double médaillé de bronze européen (2021 et 2024) en grand bassin dans sa discipline de prédilection, Roman Mityukov a donc ajouté un podium supplémentaire à son palmarès, sur la plus belle des scènes. Il a nagé en 1'54''85, un nouveau record de Suisse.

Le Genevois, seulement 5e après 150m de course, a réalisé une formidable dernière longueur pour retrancher 49 centièmes à sa meilleure marque, établie lors des Mondiaux 2023. Seuls le favori hongrois Hubert Kos, sacré en 1'54''26, et le Grec Apostolos Christou, 2e en 1'54''82, se sont montrés plus rapides.

200m dos, finale: le Genevois Roman Mityukov est médaillé de bronze / Jeux olympiques / 3 min. / aujourd'hui à 19:00

Quatrième médaille helvétique en natation

L'étudiant en droit récolte ainsi le fruit du travail effectué sous la férule de Clément Bailly aux Vernets. Conciliant sagement sports et études, il a poursuivi une progression linéaire, marquée aussi par la triple désillusion des Européens 2022 (trois 4es places).

Le Genevois permet à la natation suisse de célébrer une troisième médaille en deux éditions des JO, après les deux de bronze obtenus à Tokyo par Jérémy Desplanches (200m 4 nages) et Noè Ponti (100m dos). Auparavant, Swiss Aquatics n'avait obtenu qu'un seul podium olympique, en 1984, grâce à Etienne Dagon (3e du 200m brasse).

>> A lire aussi: : "C’est incroyable, je n’ai pas les mots", se réjouit Roman Mityukov et Desplanches échoue en demies du 200m quatre nages

ats/btro