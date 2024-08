Retour sur les grands moments des Jeux olympiques 2024

Les Jeux olympiques de Paris ont offert au monde des grands moments de sport, une pléiade d'exploits qui resteront dans les mémoires. Retour sur quelques-unes des performances les plus marquantes de cette quinzaine dans la Ville Lumière.

Née dans le bassin de la Défense Arena, la vague Léon Marchand a submergé tout l'Hexagone. Premier Français quadruple champion olympique individuel sur une même édition des Jeux d'été, le Toulousain a réalisé l'exploit d'en remporter deux en moins de deux heures, les 200m papillon et brasse. Des résultats qui ont fait vibrer la France et la plupart des autres sites sportifs, allant jusqu'à interrompre certaines compétitions!

200m 4 nages, finale messieurs: un Léon Marchand (FRA) stratosphérique remporte sa quatrième médaille d'or des Jeux! / Jeux olympiques / 3 min. / le 2 août 2024

Et comment ne pas évoquer la reine Katie Ledecky? La légende américaine du demi-fond a survolé le 1500m et arraché le 800m pour devenir la femme la plus couronnée de l'histoire des Jeux aux côtés de la gymnaste soviétique Larissa Latynina.

800m nage libre, finale dames: K. Ledecky (USA) marque l'histoire en remportant la 9ème médaille olympique de sa carrière / Jeux olympiques / 2 min. / le 3 août 2024

L'or pour Armand Duplantis a fait rugir le stade de France le 5 août. Un résultat attendu et magnifié par un nouveau record du monde, son neuvième. Une barre à 6m25 franchie à son dernier essai. "Mondo" est ainsi devenu le troisième perchiste à décrocher deux titres olympiques après Bob Richards et Yelena Isinbayeva.

Saut à la perche, finale messieurs: incroyable Armand Duplantis (SUE), qui bat son propre record du monde / Jeux olympiques / 2 min. / le 5 août 2024

La piste violette du Stade de France a également consacré le showman américain Noah Lyles dans une finale de 100m incroyablement dense et haletante: l'ensemble des finalistes ont couru sous les 10 secondes avec un écart de 12 centièmes entre le médaillé d'or (9"79) et le huitième (9"91)! Dans la discipline reine, toujours, la Lucienne Julien Alfred a coiffé la favorite Sha'Carri Richardson pour offrir à sa petite île des Caraïbes un premier podium olympique. Sydney McLaughlin-Levrone a elle étincelé sur le 400m haies qu'elle écrasé de toute sa classe avec un nouveau record du monde à la clé en 50"37.

100m messieurs, finale: Noah Lyles (USA) sur le toit du monde, Kishane Thompson (JAM) battu pour 5 millièmes / Jeux olympiques / 1 min. / le 4 août 2024

100m dames, finale: M. Kambundji (SUI) termine 6ème, J. Alfred (LCA) médaillée d'or / Jeux olympiques / 1 min. / le 3 août 2024

400m haies, finale dames: Sydney McLaughlin-Levrone (USA) garde son titre et établit un nouveau record du monde (50.37), Anna Cockrell (USA) 2e et Femke Bol (NED) 3e / Jeux olympiques / 2 min. / jeudi à 19:35

L'Arena Bercy a chaviré avec le sourire radieux de Simone Biles. La Texane a brillé de mille feux pour porter son total à sept médailles d'or en triomphant dans le concours complet en individuel et par équipes et au saut. Seule ombre, argentée, au tableau, la superstar de la gymnastique s'est inclinée au propre comme au figuré devant l'époustouflante Brésilienne Rebecca Andrade au sol.

Saut, finale dames: Simone Biles (USA) triomphe à nouveau / Jeux olympiques / 2 min. / le 3 août 2024

lper avec agences