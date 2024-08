Retour sur le grand huit helvétique des JO de Paris

8 médailles, soit 5 de moins que la moisson estivale historique de Tokyo voici 3 ans; tel a finalement été le bilan suisse aux JO 2024 à Paris. Un total qui a réjoui Swiss Olympic, même si les athlètes helvétiques ont battu leur nombre de diplômes et collectionné des 4es places (neuf au total!) qui, forcément, laisseront quelques regrets. Mais honneur aux médaillés!

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

La palme d’or va à Chiara Leone, 26 ans, seule athlète helvétique à s’être assise sur le Mont Olympe durant cette quinzaine parisienne. Si le tir à la carabine n’est pas forcément l’épreuve qui offre des sensations fortes aux téléspectateurs, la performance de l’Argovienne demeure exceptionnelle. Son titre, conquis proche de la grande Seine, lui a offert une plongée majuscule sous les feux des projecteurs.

JO 2024 - Hippisme : le Jurassien Steve Guerdat s'est paré d'argent aux Jeux de Paris / 19h30 / 2 min. / mardi à 19:30

Mais Leone est bien entourée, par quelques cadors du sport suisse. Au premier rang desquels Steve Guerdat, qui résiste au temps, et s’est offert de l’argent au saut d’obstacles, avec une prestation XXL, sur Dynamix de Belheme. Le Jurassien et sa monture ont flirté avec le titre, mais cette 2e place vaut tout l’or du monde. Elle a même emporté le discret cavalier dans un tourbillon d’émotions, qui les a laissés, lui et Dynamix, épanouis, enivrés et heureux. Inattendue à pareille fête, la triathlète Julie Derron a elle aussi ramené de l’argent au pays. Une performance qui lui a permis de porter le drapeau à la cérémonie de clôture en compagnie de Roman Mityukov.

Et si la Suisse demeure le pays du chocolat, celui qui se savoure à toute heure et, moins délicieux, celui synonyme de 4e place aux JO, 5 de ses athlètes ont tout de même avec brio réussi à éviter la gourmandise, pour mieux fondre leur rêve olympique dans le bronze. Jour de fête nationale, le nageur genevois Roman Mityukov est celui qui a fait la plus forte impression en allant chercher la 3e place du 200m dos, après s’être juré de ne plus jamais finir à la "place du c…".

200m dos, finale: le Genevois Roman Mityukov est médaillé de bronze / Jeux olympiques / 3 min. / le 1 août 2024

Le lendemain, Zoé Claessens, la spécialiste de BMX, l’a imité de fort belle manière elle aussi, se glissant dans la voie ouverte par Audrey Gogniat (tir à la carabine), première médaillée helvétique de cette cuvée 2024. Enfin, deux duos sont parvenus à se sublimer pour, eux aussi, grimper sur un podium olympique qui les accompagnera toute leur vie: Roman Röösli et Andrin Gulich sur les deux sans barreur masculin, ainsi que Nina Brunner et Tanja Hüberli dans un tournoi de beachvolley de très haut niveau.

JO 2024: Zoé Claessens a décroché vendredi la première médaille de l’histoire de la Suisse en BMX. Retour sur la troisième place de la cycliste vaudoise avec ses proches / 19h30 / 2 min. / le 3 août 2024

"Huit médailles, c’est un résultat d’ensemble solide", a relevé Ralph Stöckli, le chef de mission. Qui espère forcément que Los Angeles 2028 donnera des ailes à ses protégés.

Arnaud Cerutti