Rai Benjamin et Marileidy Paulino mettent le feu au tour de piste

Karsten Warholm a trouvé son maître sur 400m haies. Le Norvégien n'a pas pu résister à la dernière ligne droite de Rai Benjamin, qui a apporté la 11e médaille d'or aux Etats-Unis en athlétisme.

Rai Benjamin incarne bien la nouvelle génération des champions US. Il a décroché son 1er titre planétaire en individuel, en 46''46, au terme d'un choc de titans face au tenant du titre et recordman du monde Warholm (2e en 47''06) et au Brésilien Alison dos Santos (47''26).

Succès dominicain

La Dominicaine Marileidy Paulino a elle signé le 6e temps de l'histoire en survolant la finale du 400m, en 48''17. La République dominicaine est devenue ainsi le 22e pays à remporter une médaille d'or en athlétisme à Paris. L'ancienne championne du monde de Bahreïn Salwa Eid Naser s'est parée d'argent (48''53) et la Polonaise Natalia Kaczmarek de bronze (48''98).

Paulino, en argent il y a trois ans à Tokyo, est désormais la 4e athlète la plus rapide de tous les temps sur le tour de piste, derrière Marita Koch, Jarmila Kratochvilova et Eid Naser, avec le 6e chrono (Koch ayant couru trois fois plus vite).

ats/tzing