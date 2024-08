Quel canton a rapporté le plus de médailles aux JO d’été?

Le canton suisse le plus décoré aux JO depuis 1952 est... Zurich! Les chiffres ne couvrent pas les éditions d'avant 1952. Il est toutefois possible que sur la totalité des Jeux modernes (1896-2021), le canton de Zurich ait glané encore plus de médailles. À lui seul, le gymnaste zurichois Georges Miez en a remporté 7 aux JO de Paris en 1924, d'Amsterdam en 1928, de Los Angeles en 1932 et de Berlin en 1936.

