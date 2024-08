Ponti jouera les médailles sur 100m papillon

Noè Ponti nagera bien pour les médailles sur 100m papillon samedi soir dès 20h30 aux JO de Paris. Le Tessinois s'est hissé en finale en signant le 5e temps des demi-finales.

Auteur du 3e chrono des séries matinales dans La Défense Arena en 50''65, le médaillé de bronze de Tokyo 2020 a réalisé 50''60 en soirée, produisant son effort sur le retour. Comme il s'y attendait, la bataille pour les huit tickets de finaliste fut serrée: il fallait nager en 51''08 pour poursuivre l'aventure.

Ponti aura fort à faire en finale

Deuxième meilleur performeur de la saison grâce à ses 50''16 réalisés en avril à Uster, Noè Ponti devra peut-être battre son record national pour se hisser sur l'estrade. La concurrence sera féroce, même si le champion olympique 2020 et recordman du monde Caeleb Dressel (13e des demies en 51''57) est passé à la trappe.

Kristof Milak, vice-champion olympique et recordman d'Europe (49''68) depuis la finale des Jeux de Tokyo et 1er des demi-finales en 50''38, sera en revanche bien là samedi soir dès 20h30. Et Maxime Grousset (2e en 50''41), Josh Liendo (3e en 50''42) ou Ilya Kharun (6e en 50''68) ont aussi les moyens de briser le rêve du Tessinois.

"Je vais tout faire pour monter sur le podium"

Noè Ponti était toutefois détendu au micro de la RSI après sa qualification pour la finale du 100m papillon des JO 2024. "Mon objectif avant d'arriver à Paris était de me qualifier pour la première fois pour deux finales olympiques. C'est réussi", a-t-il lâché.

"Sur cette demi-finale, je fais le meilleur second 50 mètres de tous les nageurs présents dans ma série", a souligné le Tessinois, auteur du 5e temps total en 50''60. "J'ai cependant dû faire un mouvement supplémentaire en fin de course, ce qui m'a fait perdre 3-4 dixièmes de seconde", a-t-il analysé.

Le recordman de Suisse est confiant quant à ses chances de médaille. "Je pense qu'il me reste encore une petite marge de progression. Je suis capable de faire 50'' bas. Je vais tout faire pour monter sur le podium en touchant devant un maximum d'adversaires possible", a-t-il conclu.

ats/efas