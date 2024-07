Pas de podium pour Ponti sur 200m papillon

Noè Ponti a manqué sa première opportunité aux JO de Paris. Le Tessinois a pris la 5e place de la finale du 200m papillon dans La Défense Arena.

Quatrième des demi-finales en 1'54''14, nouveau record de Suisse, Noè Ponti a réalisé au centième près le même chrono en finale. Il n'a que peu de regrets à avoir: troisième, le Canadien Ilya Kharun a nagé en 1'52''80, ce qui fait de lui le 6e performeur de l'histoire.

L'or est revenu au Français Léon Marchand, qui a forcé la décision sur la dernière longueur de bassin pour s'imposer en 1'51''21, nouveau record olympique. Le recordman du monde Kristof Milak s'est paré d'argent en 1'51''75.

Noè Ponti aura l'occasion de recharger ses batteries jeudi. Il en découdra vendredi matin lors des séries du 100m papillon, dont les demi-finales sont programmées vendredi soir et la finale samedi. Il retrouvera Kristof Milak, ainsi que le recordman du monde du 100 pap' Caeleb Dressel et le no 1 de la saison Josh Liendo, mais pas Léon Marchand.

ats/efas