Or et record du monde pour McLaughlin-Levrone sur 400m haies

L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a survolé la finale du 400m haies à Paris en battant le record du monde et en décrochant son 2e titre olympique sur la distance. Femke Bol (NED) n'a eu aucune chance.

Le "clash" tant attendu entre les deux grandes championnes des haies basses, qui ne s'étaient plus affrontées depuis les Mondiaux 2022 (victoire de Mc-Laughlin), n'a pas vu le suspense durer trop longtemps.

Bol, la protégée de Laurent Meuwly, s'est accrochée jusqu'à la mi-course avant de laisser filer la reine McLaughlin-Levrone vers le 3e record du monde de ces JO. Elle s'est imposée en 50''37, 28 centièmes de mieux que sa précédente marque. Ses compatriotes du 4x400m mixte avaient signé le 1er record en ouverture des Jeux.

Avec McLaughlin-Levrone, la discrète et très croyante championne du New Jersey au sourire rare, le 400m haies est entré depuis quelques années dans une nouvelle dimension. La reine détient 6 des 10 meilleurs temps de l'histoire et a fait progresser de 1''21 le record du monde en l'espace de 3 ans, succédant à sa compatriote Dalilah Muhammad. McLaughlin-Levrone a devancé sa compatriote Anna Cockrell (51''87), tandis que Femke Bol, pâlissante sur la fin, repart avec le bronze en 52''15.

afp/bur