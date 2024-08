Noè Ponti manque le bronze pour un cheveu

Déception pour Noè Ponti, qui a manqué son grand rendez-vous de l'année. Le Tessinois de 23 ans a dû se contenter d'une 4e place sur 100m papillon aux JO de Paris. Il échoue à 0''10 du bronze.

Sixième à mi-parcours, le médaillé de bronze de Tokyo 2021 figurait pourtant virtuellement sur le podium à quelques mètres de l'arrivée. Mais un trop long dernier mouvement l'a privé de médaille. Il a réalisé un chrono de 50''55, loin de son record de Suisse (50''16).

Le grand favori Kristof Milak a dominé cette finale, s'imposant en 49''90. Le Hongrois, recordman d'Europe de la spécialité et vice-champion olympique à Tokyo, a devancé les Canadiens Josh Liendo (49''99) et Ilya Kharun (50''45).

La pilule est dure à avaler. Noè Ponti a tout misé sur ces Jeux olympiques cette saison. Il avait ainsi renoncé aux Mondiaux de Doha en février, après avoir raflé les trois titres du papillon lors des Européens en petit bassin en décembre 2022. Il n'est toutefois pas parvenu à sortir le grand jeu le jour J.

"On ne peut pas parler d'échec"

"On ne peut pas parler d'échec", a néanmoins lâché au micro de la RSI le Tessinois de 23 ans. "Quatrième, ce n'est jamais une belle place. J'ai cependant tout donné, j'ai progressé à chaque course. Je visais une médaille, et je termine chocolat. Mais je suis le 4e mondial", a positivé le médaillé de bronze de Tokyo 2021.

"J'ai réussi une bonne course en étant plus rapide qu'en demi-finale (50''60). Ma touche n'a il est vrai une nouvelle fois pas été optimale, même si c'était déjà mieux qu'en demi-finale, et c'est là que je laisse filer la médaille", a-t-il analysé. "Mais je peux être satisfait. Ma famille l'est également", a-t-il poursuivi.

