Nadia Comaneci, le 10 parfait en 1976

Le 19 juillet 1976, aux Jeux olympiques de Montréal, la gymnaste roumaine de 14 ans, Nadia Comăneci obtient le premier 10 parfait de l'histoire des JO et remporte au passage l'or olympique aux barres asymétriques. Quelques instants après sa performance phénoménale, sa note s'affiche: 1.00. Il s'agit en fait d'une erreur technique, ce que les spectateurs comprennent très vite. L'affichage électronique n'est en fait pas conçu pour aligner les 4 chiffres.

Nadia Comăneci ne s'arrête pas à cette victoire et obtient encore six fois la note maximale durant ces Jeux. Elle repart de Montréal avec trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Quatre ans plus tard, aux Jeux de Moscou, elle fait à nouveau sensation et repart avec deux médailles d'or, à la poutre et au sol.

La jeune prodige est traquée par la Securitate, la police secrète de son pays, et devient malgré elle un outil de propagande du régime de Nicolae Ceaușescu. Elle affirmera plus tard avoir été frappée et humiliée par son entraîneur, qui la force ainsi que ses coéquipières à s'entraîner malgré les blessures. En 1989, elle fuit son pays et la dictature pour s'installer aux Etats-Unis, où elle vit toujours.

