Mumenthaler: "le talent ne suffit pas, il faut vraiment bosser"

Timothé Mumenthaler a crée la surprise il y a deux semaines à Rome. Le Genevois de 21 ans est devenu champion d'Europe du 200m. Il évoluera sans pression à Paris pour sa première participation à des Jeux olympiques. RTSsport vous fait découvrir ce jeune homme qui incarne l'avenir de l'athlétisme helvétique.

Mumenthaler revient pourtant de loin. "Il a eu plein de soucis de santé. Il a su dire 'ok, je suis blessé, mais je vais y arriver'. Un jour, il a cru en lui, on a tous cru en lui", la responsable technique du Stade Genève Jessica Barbey. "Ce n'était pas le plus rapide des petits. Il était assez dissipé, assez turbulent comme gamin."



Mais à force de travail, le Genevois, "acharné dans sa passion", selon son père Alex, y est arrivé. Que ce soit en salle de force, sur le tartan ou sur les bancs de l'université (il étudie la microtechnique à l'EPFL), il ne ménage aucun effort pour atteindre ses buts. "Dans les deux domaines, l'EPFL et l'athlé, c'est relativement similaire", raconte Mumenthaler. "On demande l'excellence d'un côté et on demande l'excellence de l'autre. L'objectif c'est de progresser à chaque saison. Même s'il y a du talent, ça ne suffit pas. Il faut vraiment bosser."



JO 2024: que peut-on attendre de Timothé Mumenthaler, champion d'Europe du 200m? / Sport dimanche / 2 min. / dimanche à 18:40

RTSsport