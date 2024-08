Mujinga Kambundji termine 6e du 100m

Mujinga Kambundji a une nouvelle fois été au rendez-vous le jour J en finale olympique du 100m. Elle a pris la 6e place en 10''99, réalisant sa meilleure course depuis deux ans. Julien Alfred, de Sainte-Lucie, s'est adjugé l'or.

Comme à Tokyo 2021 (6e déjà), le Bernoise de 32 ans a répondu présent, montant en puissance au fil des jours et des tours. Elle n'avait signé que le 12e temps des séries et le 7e des demi-finales, et son début de saison n'était pas flamboyant.

Il a manqué 7 centièmes à la sportive suisse des années 2019 et 2022 pour accrocher le podium. Son départ a été extraordinaire et, après 50m, elle a même donné l'impression de pouvoir accrocher une médaille. Elle aura à nouveau l'occasion d'approcher du podium sur 200m et lors du relais 4x100 m.

100m dames, finale: M. Kambundji (SUI) termine 6ème, J. Alfred (LCA) médaillée d'or / Jeux olympiques / 1 min. / aujourd'hui à 19:00

"Fière de ma course"

Devant, Julien Alfred, de la Sainte-Lucie, a écrit l'histoire pour son pays en remportant un premier titre olympique pour son pays (10''72). Les Américaines Sha'Carri Richardson (10''87) et Melissa Jefferson (10''92) complètent le podium.

"Je suis fière de ma course", rayonnait Mujinga Kambundji au micro de la RTS. "La pluie venait d'arriver, les conditions n'étaient pas faciles et je manquais un peu de repères au couloir no2", a-t-elle observé, dans un mélange de profond contentement et de soulagement.

