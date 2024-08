Mujinga Kambundji en demies du 200m

Mujinga Kambundji s'est qualifiée pour les demi-finales du 200m, treize heures après sa 6e place obtenue sur 100m. La Bernoise de 32 ans a pris la 3e place de sa série. Cela n'a en revanche pas passé pour Léonie Pointet. La Vaudoise s'est classée 6e de sa série et devra passer par les repêchages.

En lice dans la deuxième série, Mujinga Kambundji a dû se contenter d'un chrono de 22''75 dans une course gagnée par l'Américaine Gabrielle Thomas (22''20). Elle a arraché pour 0''03 la 3e et dernière place directement qualificative pour les demi-finales programmées lundi soir.

"Ca n'était pas possible de faire mieux", a-t-elle relevé au micro de la RTS. "J'ai dû me battre jusqu'au bout. J'aurais dû partir plus vite, mais ça a commencé à être dur après 150m", a poursuivi la 6e du 100m, qui regrettait d'avoir dû enchaîner finale du 100m samedi soir et séries du 200m dimanche matin.

Léonie Pointet n'avait pas une telle excuse à avancer. La Vaudoise de 23 ans, qui a couru en 22''72 cette saison, a terminé 6e de la première série en 23''42. "J'ai voulu trop bien faire", a-t-elle regretté. "Je devrai courir avec le coeur lors des repêchages" lundi en début d'après-midi.

